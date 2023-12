Japon: l'épave de l'Osprey américain tombé en mer reste introuvable

Tokyo, Japon | AFP | vendredi 30/11/2023 - Les recherches pour localiser l'épave d'un Osprey américain qui s'est écrasé mercredi en mer dans le Sud-Ouest du Japon n'ont toujours rien donné, ont annoncé vendredi les garde-côtes nippons alors que sept membres d'équipage de l'appareil restent portés disparus.



D'intenses recherches, y compris avec des plongeurs, ont de nouveau eu lieu vendredi, mais elles ont échoué comme la veille à trouver la moindre trace de l'épave et des personnes qui étaient à bord de l'engin, selon un communiqué des garde-côtes publié en fin d'après-midi heure japonaise.



Le corps d'un seul membre de l'équipage a été retrouvé jusqu'à présent, le jour-même de l'accident qui s'est produit à proximité de l'île japonaise de Yakushima alors que l'Osprey effectuait une mission d'entraînement.



Des photos de la zone prises après l'accident ont montré un canot de sauvetage jaune retourné flottant à la surface et d'autres débris dont un élément qui pourrait être une partie d'une hélice.



Les causes de l'accident demeurent également inconnues. Cependant, un responsable de la gestion des urgences avait précisé mercredi à l'AFP que peu avant la disparition de l'appareil la police locale avait reçu "un signalement selon lequel un Osprey crachait des flammes depuis son moteur gauche".



Une pêcheuse avait déclaré à la chaîne de télévision publique NHK avoir vu l'appareil s'écraser en mer, faisant jaillir une énorme colonne d'eau.



Des Osprey continuent de voler au Japon



La fiabilité de l'Osprey, doté de rotors basculants lui permettant de décoller et atterrir verticalement comme un hélicoptère et de voler comme un avion, fait débat depuis longtemps en raison de nombreux accidents mortels.



Fin août, trois Marines américains ont été tués dans l'accident d'un Osprey dans le Nord de l'Australie. En 2022, quatre autres ont péri en Norvège lorsque leur Osprey s'est écrasé lors d'exercices de l'Otan.



Un engin américain du même type s'est également abîmé en mer en 2017, faisant trois morts. Et en avril 2000, 19 Marines ont été tués lorsqu'un Osprey s'est écrasé en Arizona (Sud-Ouest des Etats-Unis).



L'armée américaine compte quelque 54.000 soldats au Japon, en majorité basés dans l'archipel méridional d'Okinawa.



Divers incidents et accidents impliquant des aéronefs de l'armée américaine au Japon se sont déjà produits par le passé, y compris concernant des Osprey, vus d'un mauvais œil par la population japonaise.



Le Japon a suspendu les vols de ses propres Osprey depuis l'accident de mercredi et a demandé à l'armée américaine de faire pareil sur le territoire nippon, par mesure de précaution.



Les Etats-Unis n'ont pas obtempéré jusqu'à présent. "Les Osprey opèrent toujours au Japon", a déclaré jeudi la porte-parole adjointe du Pentagone Sabrina Singh lors d'une conférence de presse à Washington.



"Si l'enquête conclut que des mesures supplémentaires doivent être prises, nous le ferons, mais pour l'instant, l'enquête est en cours sur ce qui s'est passé", a-t-elle ajouté.



Le ministre japonais de la Défense, Minoru Kihara, s'est dit vendredi "préoccupé par la poursuite des vols d'Osprey malgré l'absence d'explications suffisantes en matière de sécurité".