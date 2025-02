Japon: gouffre spectaculaire dans une chaussée, les canalisations en débat

Tokyo, Japon | AFP | mardi 04/02/2025 - Une semaine après l'affaissement d'une route près de Tokyo, qui a englouti un camion et son conducteur, la cavité s'est élargie au point de devenir un gouffre béant de la taille d'une piscine olympique, ravivant le débat sur le vieillissement des canalisations à travers le Japon.



Les secours s'efforcent toujours de dégager l'homme de 74 ans, piégé et potentiellement enseveli sous les eaux usées et les sédiments. Ils ont perdu le contact avec lui depuis sept jours.



La cavité s'est ouverte sur une route de Yashio, ville au nord de la capitale nippone, un mardi en pleine heure de pointe.



Le trou dans la chaussée, d'un diamètre de 5 mètres à l'origine, n'a cessé de s'élargir au fil des jours, fusionnant avec une seconde cavité plus grande apparue à proximité: le gouffre mesure désormais 40 mètres de large et 15 mètres de profondeur, menaçant les bâtiments environnants.



Pour contrer l'instabilité du terrain, les secouristes avaient terminé samedi une rampe d'accès de 30 mètres en vue de rapprocher des grues et équipements lourds et d'atteindre le conducteur. Une deuxième rampe a été commencée.



Mais ces opérations de sauvetage ont été suspendues mardi, a indiqué à l'AFP Koichi Yamamoto, un responsable des pompiers de Yashio.



Elles sont "entravées par la concentration de matériaux lourds, débris et plaques d'asphalte et de béton", a-t-il indiqué. Une quantité "considérable" d'eaux usées s'est aussi accumulée et "s'écoule constamment comme une rivière", a-t-il ajouté.



Pour limiter ce phénomène, il a été demandé au 1,2 million de personnes vivant dans la zone de limiter les douches et les lessives --ce qui a incité les "onsens" (bains publics traditionnels) à ouvrir leurs portes gratuitement.



Les autorités locales attribuent l'affaissement initial à des canalisations d'égout rouillées qui auraient favorisé l'apparition d'espaces creux souterrains.



Ces affaissements de chaussée sont en recrudescence à travers le Japon, avec quelque 10.000 incidents en 2022, souvent liés aux égouts en zone urbaine, selon le ministère du Territoire.



Shinya Inazumi, professeur en génie géotechnique à l'Institut de Technologie de Shibaura, pointe auprès de l'AFP la corrosion insidieuse qui ronge le réseau de canalisations d'eau et d'égouts japonais.



Installées durant la croissance économique rapide d'après-guerre, "de nombreuses canalisations ont déjà dépassé leur durée de vie (de 50 ans) et pourraient donc rompre partout ailleurs en raison du vieillissement", avertit-il.



Selon une estimation du ministère, 40% des canalisations d'égout auront dépassé leur durée de vie dans un peu plus de 15 ans.



Les épisodes de pluies intenses, rendus plus fréquents par le changement climatique, peuvent aggraver les défaillances.



"De nos jours, les précipitations peuvent être extrêmement fortes et localisées: une grande quantité d'eau s'infiltre sous terre (...) à une vitesse incroyable", aggravant par érosion le creusement de cavités souterraines, explique M. Inazumi.



En 2016, un trou d'environ 30 mètres de large et 15 mètres de profondeur était apparu dans une rue très fréquentée de la ville de Fukuoka (sud-ouest), provoqué par la construction d'un métro. Personne n'avait été blessé et la rue avait rouvert après une semaine de travaux.