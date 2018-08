Japon: crash d'un hélicoptère avec neuf personnes à bord

Tokyo, Japon | AFP | vendredi 09/08/2018 - Un hélicoptère de la sécurité civile avec neuf personnes à bord s'est écrasé vendredi lors d'un vol d'entraînement dans une région montagneuse du centre du Japon, a indiqué le ministère de la Défense.



Des images aériennes de la télévision ont montré l'épave de l'appareil entouré d'arbres dans la préfecture de Gunma, au nord-ouest de Tokyo.

"Nous avons confirmé qu'il s'agit de l'hélicoptère disparu", a déclaré à l'AFP un porte-parole du ministère. "Huit personnes ont été retrouvées sur les lieux, mais nous ne savons pas encore dans quel état elles se trouvent", a-t-il ajouté.

L'hélicoptère Bell 412 avait décollé de sa base dans la matinée pour un vol de deux heures mais il n'est pas rentré dans les délais prévus et a perdu le contact avec les autorités au sol, a expliqué un représentant de la préfecture, Hiroshi Yoshida.

Parmi les passagers, figuraient des pompiers et des responsables locaux de la sécurité civile.

Les accidents d'hélicoptères ne sont pas rares au Japon. En février, deux pilotes avaient été tués dans le crash d'un appareil militaire dans le sud du pays.

Et l'an dernier, neuf personnes, dont sept pompiers, avaient trouvé la mort quand leur hélicoptère s'était écrasé lors d'un exercice de sauvetage en montagne.