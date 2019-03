Jamel Debbouze : "Je garde beaucoup de surprises pour un moment que j'attends depuis longtemps"

Cela vous fait quoi de revenir au fenua 15 ans après votre dernier passage ici ?



Cela me touche vraiment. Je suis ému parce que je me souviens de l'accueil qui était aussi chaleureux que celui-là. Les regards bienveillants.Très franchement je suis très très touché. Ça passe vite 15 ans. Ça passe trop vite la vie.





Quels souvenirs avez-vous gardé de la Polynésie française ?



Je me souviens de tout, et dans le moindre détail malheureusement. Je me souviens des associations que j'ai rencontrées. Des endroits que j'ai visités. Je me souviens du spectacle, et même de quelques vannes du spectacle que j'avais donné ici il y a plus de dix ans. Je me rappelle surtout de la chaleur humaine. On sentait qu'on était les bienvenus et je me rappelle d'un spectacle où l'on riait franchement.







Quelles surprises vous avez préparé pour le public polynésien ?



Si je vous dis la surprise , ce n'est plus une surpris (rires). Je garde toutes les surprises pour un moment que j'attends depuis longtemps.







C'était important pour vous de revenir en Polynésie avec votre femme et vos enfants ?



Oui évidemment. C'est un voyage unique. On ne fait pas ça souvent dans sa vie. Par exemple moi ça fait 15 ans que je ne suis pas revenu. C'est un endroit et des gens que je voulais absolument présenter à ma famille et qu'ils vivent ça avec moi parce que c'est particulier.







Qu'est-ce-qu'y a changé entre le Jamel qui était venu il y a 15 ans et celui que verra le public samedi à To'ata ?