Jambet « informé » par Brotherson

Interrogé à Paris sur le sujet du maintien à son poste ou du débarquement du controversé directeur de l'OPH, Yan Jambet, Moetai Brotherson ne s'est pas dérobé. « J'ai pris acte des conclusions du comité de majorité et j'ai informé M. Jambet que je me prononcerais sur ce sujet à mon retour à Tahiti », a-t-il déclaré. Non sans ajouter qu'il s'exprimerait sur le sujet « si rien n'avait été fait d'ici là. »



Le président Brotherson est attendu à son retour de l'Hexagone ce jeudi.