JT, comme son nom l'indique

Parole à Raiarii Golhen, coach de JT



Comment abordez-vous cette deuxième saison en Ligue 1 ?



“On va essayer de faire mieux que l’année dernière. L’objectif est de passer un cran, on a fait un bon recrutement, avec des jeunes qui sont arrivés. On travaille depuis le début du mois d’août, les joueurs sont très impliqués. On a vu samedi soir que même à dix pendant vingt minutes, ils ont tenu. Tefana est revenu à 3-3 mais ils ont tenu pour garder le résultat.”



Votre effectif a évolué ?



“Deux joueurs de Taiarapu sont arrivés, Rahiti Teamo et Timiona Parker. Il y a également Manarii Benson et Romayel Nepamoindou. La semaine prochaine, un joueur de métropole va également nous rejoindre. Yann Vivi ou encore William Voirin étaient déjà là la saison dernière et apportent leur expérience. Cela se passe très bien, il y a un très bon esprit d’équipe. Les joueurs sont très impliqués depuis que les entrainements ont repris début août. Je suis très content d’eux.”



Votre moyenne d’âge est basse, quelle est votre stratégie ?



“Oui, le groupe est jeune, il vit bien, il y a une très bonne ambiance. On leur a demandé de rester solidaires tout au long de la saison et on grappillera des points petit à petit. On travaille un système de jeu qui est le 4-2-3-1 donc pour l’instant il faut que le placement s’opère. Au fil des matchs, je pense qu’on va monter en puissance et tactiquement, on sera en place pour les prochains matchs.”