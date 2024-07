JO : un point de contrôle à Toahotu

Tahiti, le 22 juillet 2024 – En amont du filtrage opéré à la mairie de Teahupo’o, un point de contrôle est assuré quotidiennement à la plage de Maui pour informer les usagers et éviter de saturer la fin de la route.



Un chapiteau, plusieurs véhicules et une signalisation invitant à s’arrêter. Depuis dimanche, la présence de gendarmes à la plage de Maui, à Toahotu, interpelle les administrés. Renseignements pris sur place et auprès du haut-commissariat, il s’agit d’un simple point de “contrôle” visant à informer les usagers de la route de la présence d’un point de “filtrage” , où le passage est strictement réservé aux riverains identifiés et aux accrédités, une dizaine de kilomètres plus loin, à la mairie de Teahupo’o, et ce depuis le 20 juillet, dans le cadre des épreuves de surf des Jeux olympiques.L’objectif est d’éviter une éventuelle saturation de la fin de la route. Le point de contrôle de Toahotu sera assuré quotidiennement jusqu’à la fin de la compétition. À cette occasion, la prévention en matière de sécurité routière est de mise, ainsi que les dépistages d’alcool et de stupéfiants, le cas échéant.

