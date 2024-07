JO : les volontaires “sport” en immersion

Tahiti, le 2 juillet 2024 - Depuis la semaine dernière, les 265 bénévoles polynésiens engagés auprès de Paris 2024 sont formés sur le terrain, selon leurs attributions.



Samedi, en marge du premier tour des élections législatives anticipées, les 26 volontaires “sport” des épreuves olympiques de surf avaient rendez-vous à Teahupo’o pour une journée de formation. L’occasion pour les bénévoles de faire plus amplement connaissance, mais surtout de se familiariser avec les sites terrestres stratégiques, du PK 0 à la pointe Fare Mahora, en passant par la base arrière du domaine Rose. Les participants connaissent désormais plus en détail leurs attributions, qu’ils ont pu exercer via des mises en situation pratiques.



Depuis la semaine dernière, d’autres groupes ont été formés sur diverses thématiques, comme le transport, l’accueil à l’aéroport ou encore les accréditations, dont le centre sera installé à l’école Ahototeina. Pour rappel, la Polynésie française compte 265 volontaires pour l’événement, qui sera lancé à la fin du mois.