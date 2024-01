JO de Paris: les policiers manifestent pour un meilleur dédommagement

Paris, France | AFP | mercredi 10/01/2024 - "Policiers méprisés, JO en danger": des fonctionnaires de police ont manifesté mercredi à Paris pour réclamer des garanties sur leurs conditions de travail pendant les Jeux olympiques, et un dédommagement financier plus conséquent de leur "suremploi".



Au milieu des fumigènes et dans un froid glacial, ces policiers, 300 selon le syndicat Unité SGP Police, ont entonné la Marseillaise, à bord de quatre bus à impériale empruntés d'ordinaire par les touristes.



A moins de 200 jours du début des Jeux olympiques à Paris (26 juillet - 11 août), ce défilé est "une cérémonie d'ouverture des JO d'Unité SGP Police". Le syndicat entend alerter sur l'absence de garantie pour les agents, notamment sur les congés d'été ou primes.



"C'est une réussite mais franchement on s'en serait bien passé si seulement au ministère de l'Intérieur, on avait un dialogue fluide et surtout des réponses à nos questions", déplore Linda Kebbab, déléguée nationale du syndicat de police Unité SGP-FO.



Dans une lettre envoyée le 22 décembre au syndicat FO du ministère de l'Intérieur, le ministre Gérald Darmanin a demandé une "mobilisation à 100%" des agents du 24 juillet au 11 août et proposé 10 jours ouvrés de congés pour chaque agent entre 15 juin et 15 septembre.



"Les collègues ne savent pas sur quelles missions ils vont être employés, les cycles horaires qu'ils vont être obligés de faire", dit Angelo Bruno, secrétaire national délégué Unité SGP Police en Ile-de-France.



Le souci concerne surtout la garde des enfants des forces de l'ordre. "Imaginez un couple de policiers qui a malheureusement peu de familles à proximité ou une famille qui ne peut pas non plus garder des enfants, comment ils font au mois d'août quand les crèches ne sont pas ouvertes ?", interroge Grégory Joron, secrétaire général d'Unité SGP police-FO.



Côté primes, le ministère de l'Intérieur évoque 500 euros de dédommagement, 1.000 voire 1.500 euros en cas d'engagement "particulièrement exceptionnel." Unité SGP Police réclame 1.500 euros pour tous les agents de la police nationale.



"Évidemment on peut toujours miser sur la résilience des policiers de ces dernières années, on a enchaîné les crises et (...) ils répondent toujours présents, même dans le pire", affirme Linda Kebbab, avant d'avertir: "A un moment, il va y avoir quand même une corde qui risque de lâcher et notre but, c'est pas ça non plus."



Les syndicats devaient être reçus mardi à Beauvau au sujet des JO mais cela a été "reporté du fait du contexte politique", a expliqué l'entourage de Gérald Darmanin.