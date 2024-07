JO: Un lundi de toutes les couleurs

Paris, France | AFP | lundi 29/07/2024 - Nicolas Gestin, a apporté à la France un quatrième titre olympique lundi aux JO-2024, où l'équipe de France de concours complet (équitation), Victor Koretzky (VTT cross country) et les Bleus du tir à l'arc ont décroché une médaille d'argent.



La judoka Sarah Léonie Cysique a elle obtenu le bronze, en attendant Joan-Benjamin Gabba, 23 ans, qualifié pour la finale dans sa catégorie (-73 kg)



Ces cinq podiums portent à 13 le nombre de médailles françaises depuis le début des JO.



. Gestin sous les yeux d'Estanguet

Nicolas Gestin est devenu, à 24 ans, champion olympique de canoë slalom sous les yeux de Tony Estanguet, patron du comité d'organisation de Paris-2024 et lui même médaillé d'or à trois reprises (2000, 2004, 2012).



Avant l'or olympique, il a remporté à deux reprises le titre mondial des moins de 23 ans, en 2019 et 2021. Ce Breton, originaire de Quimperlé, a rejoint le circuit mondial seniors et fini la saison 2022 avec le statut de N.1, avant de remporter l'argent aux Mondiaux l'année suivante.



. Des sabots et des flèches d'argent

Emmenée par Karim Laghouag, Nicolas Touzaint et Stéphane Landois, l'équipe de France a décroché la médaille d'argent du concours complet d'équitation. Déjà deuxièmes après le cross dimanche, les Français n'ont pas réussi à refaire leur retard sur les Britanniques lors du saut d'obstacle.



Les archers français (Baptiste Addis, Thomas Chirault et Jean-Charles Valladont) ont eux aussi terminé deuxièmes, battus en finale du tir à l'arc par équipes par les intouchables Sud-Coréens 5 à 1.



. Pidcock devance Koretzky

Au lendemain du sacre de Pauline Ferrand-Prévot, Victor Koretzky a pris la médaille d'argent du VTT cross-country derrière le Britannique Tom Pidcock, qui conserve son titre après une folle remontée et un final houleux.



Les deux hommes étaient seuls en tête dans les dernières hectomètres lorsque Pidcock est passé devant sur une manoeuvre osée, avant de franchir la ligne sous les huées du public français.



. Popovici de retour dans le gotha?

Il s'était fait un nom lors des Mondiaux-2022 avec un rare doublé 100 m-200 m à seulement 17 ans. Et avait récidivé lors des Championnats d'Europe, quelques semaines plus tard, record du 200 m à la clé.



L'année suivante, le natif de Bucarest a baissé de régime mais semble de retour à un excellent niveau au moment opportun à l'heure de la finale du 200 m nage libre ce lundi.



Il s'est qualifié dimanche soir avec le meilleur chrono des demi-finales et redevient le favori de la distance en l'absence du tenant du titre Tom Dean.



. Djokovic sort Nadal

Novak Djokovic est sorti vainqueur de la 60e rencontre de sa carrière face à Rafael Nadal au 2e tour du tournoi olympique (6-1, 6-4), ce qui rapproche un peu plus l'Espagnol de sa fin de carrière.



Amoindri depuis deux ans, le Majorquin, 38 ans, n'a pas pu défier la logique face au Serbe, en quête à 37 ans d'un premier or olympique.



. Les handballeurs "à tout prix"

Giflée en ouverture par le Danemark (37-29), l'équipe de France de hand, championne olympique en titre, doit gagner "à tout prix" et corriger ses nombreuses scories contre la Norvège (19h00). Un succès lui permettrait d'envisager la deuxième place du groupe et placerait les Bleus dans la partie de tableau opposée à celle des Danois.



. Pas d'entraînement dans la Seine pour le triathlon

Alors que les épreuves masculine et féminine de triathlon doivent débuter mardi, il n'y a pas eu de reconnaissance préalable dans la Seine. Comme la veille, les pluies tombées ce week-end ont contraint les organisateurs à annuler l'entraînement de natation prévu lundi matin, les "niveaux de qualité de l'eau" ne présentant pas "les garanties suffisantes". Ils se veulent néanmoins toujours confiants concernant la tenue des épreuves alors que le soleil et la chaleur sont arrivés dans la capitale. Une décision sera prise avant le lever du jour mardi matin.