JO: Seine d'or et de bronze pour les triathlètes, en attendant Léon Marchand

Paris, France | AFP | mercredi 31/07/2024 - La France a empoché trois nouvelles médailles mercredi grâce au titre olympique de Cassandre Beaugrand et au bronze de Léo Bergère en triathlon, dont les épreuves ont pu avoir lieu après des analyses "conformes" de la Seine, complétée dans l'après-midi par le bronze d'Anthony Jeanjean en BMX Freestyle.



Ces trois podiums portent à 21 le nombre de médailles françaises depuis le début des Jeux, en attendant notamment la suite du pari du nageur Léon Marchand qui, en soirée, tentera de décrocher deux médailles d'or en moins de deux heures.



. La moisson du triathlon

C'était le feuilleton de cette première semaine parisienne: la Seine allait-elle pouvoir accueillir la partie natation des triathlons, après le report de l'épreuve masculine mardi?



Les dernières analyses d'eau ayant été jugées "conformes" selon les organisateurs, Cassandre Beaugrand en a profité pour décrocher la première médaille d'or du triathlon français.



Dans cette épreuve qui mêle 1.500 m de natation en eau libre, 40 km de vélo et 10 km de course, elle a fait la différence dans la dernière partie de la course à pied.



Moins de trois heures plus tard, Léo Bergère a pris la médaille de bronze de l'épreuve masculine derrière les deux favoris, le Britannique Alex Yee et le Néo-Zélandais Hayden Wilde.



Un autre Français, Pierre Le Corre a pris la quatrième place.



. Marchand en vitesse

Léon Marchand a rendez-vous avec son destin olympique entre 20h37 et 22h31... Cent-quatorze minutes pour conquérir deux médailles d'or sur 200 m papillon puis 200 m brasse. Pour réussir son pari fou, il devra notamment devancer le Hongrois Kristof Milak, détenteur du record du monde de la distance en papillon. Au passage, Marchand bouclera un marathon de six courses en deux jours. Un enchaînement qu'il avait testé avec succès lors des Championnats de France en juin.



Durant la même soirée, l'Américaine Katie Ledecky peut devenir la deuxième femme la plus titrée de l'histoire des JO en cas de succès sur 1.500 m alors que le Roumain David Popovici et l'Australienne Mollie O'Callaghan, déjà titrés sur 200 m libre, sont en lice pour un rarissime doublé avec le 100 m.



. Du bronze à la Concorde

Anthony Jeanjean, N.1 mondial de BMX freestyle, s'avançait sûr de ses forces. Dans le cadre prestigieux de la Concorde, il a fini en bronze, apportant une 21e médaille à la délégation française. Sa jeune compatriote Laury Pérez, 20 ans, a fini 9e et dernière de la finale femmes.



. Félix passe, Alexis s'arrête

Les frères Lebrun enflamment les tribunes de l'Arena Paris Sud depuis le début des Jeux, mais en quarts de finale du simple, il n'y aura plus que Félix. Le cadet de la fratrie (17 ans) s'est fait peur face au vétéran Dimitrij Ovtcharov, deux fois plus âgé que lui. Menant 3 sets à 0, il s'est fait reprendre 3-3 par l'ex-N.1 mondial avant d'arracher la victoire dans la septième manche. Son frère aîné Alexis, battu 4-1, n'a pas pu renverser la hiérarchie face au Brésilien Hugo Calderano (6e mondial).



. "Si on ne gagne pas..."

Balayés par le Danemark (37-29) puis la Norvège (27-22), les Bleus du handball, champions olympiques en titre, se retrouvent dans une posture très inconfortable. Ils sont dans la quasi-obligation de battre l'Égypte pour espérer accéder aux quarts de finale. "Si on ne gagne pas, on est mal barrés", a résumé le sélectionneur Guillaume Gille, dont l'équipe devra retrouver une partie de son jeu offensif pour battre les Égyptiens, toujours très accrocheurs.



. La Dream Team revient

Faciles vainqueurs des Serbes de Nikola Jokic pour leur entrée (110-84) dimanche, les stars américaines de la NBA, emmenées par LeBron James, disputent leur deuxième match de poules contre le Soudan du Sud à Villeneuve-d'Ascq (21h00).



La tentation de présenter ce match comme une opposition entre l’ogre de ce tournoi olympique et le Petit Poucet est forte. Sauf que les Américains savent mieux que personne qu'il ne faut pas sous-estimer cette équipe: dans les jours qui ont précédé le coup d'envoi des JO-2024, en match de préparation face au même adversaire, "Team USA", longtemps malmenée, a arraché la victoire in extremis (101-100).



. Le programme gargantuesque de Sifan Hassan

"Je suis assez curieuse de voir ce que ça va donner." La Néerlandaise Sifan Hassan, championne olympique du 5.000 m et du 10.000 m il y a trois ans à Tokyo, a annoncé mercredi qu'elle participerait à ses deux courses fétiches mais aussi au marathon. Au total, elle courra jusqu'à 62,195 km à haute intensité entre vendredi, jour des séries du 5.000 m, et dimanche 11 août, jour du marathon.



La sprinteuse jamaïcaine Shericka Jackson, gênée à un mollet depuis un meeting début juillet, renonce elle à s'aligner sur 100 m. Elle se contentera du 200 m, dont elle est la double championne du monde en titre.

le Mercredi 31 Juillet 2024 à 07:10 | Lu 89 fois