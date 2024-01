JO-2024/Tahiti: les forages pour la tour des juges en passe d'être terminés

Paris le 23 janvier 2024. Les deux tiers des forages prévus pour pouvoir installer la tour des juges de l'épreuve de surf des JO-2024 dans le lagon de Teahupo'o à Tahiti sont "finis, a assuré mardi le président polynésien Moetai Brotherson, affirmant qu' aucun "corail" n'avait été abîmé .



"Je suis totalement satisfait de l'avancée des travaux après le polémique", a expliqué à l'AFP le président polynésien en marge des vœux d'Emmanuel Macron à l'Insep près de Paris.

"Les Polynésiens ont bien accepté la solution qui a été proposée. A ce jour les deux tiers des forages sont finis et ils vont commencer a couler des plots. On n'a pas eu de corail percé. Tout se passe très bien", a-t-il assuré.

Pendant des semaines le projet d'installation d'une nouvelle tour des juges en aluminium a suscité la controverse sur l'île, au coeur de tensions entre les organisateurs et les populations locales.

Début décembre, lors d'essais techniques, une barge prévue pour l'installation de la tour en aluminium redimensionnée avait brisé du corail, poussant le gouvernement polynésien à mettre en pause les travaux.

Un accord a depuis été trouvé entre les autorités tahitiennes et les associations environnementales, et les travaux avaient repris. Un travail de balisage a notamment été mené par des spécialistes locaux pour créer un chenal permettant de ne pas abîmer les coraux, et la taille des barges destinées aux travaux a été réduite.

"On est très, très exigeants avec les entreprises. Tous les travaux sont fait sous la vigilance de nos services", a affirmé Moetai Brotherson. "Cela nous permet d'envisager les jeux de manière sereine".

Le calendrier de travaux doit aboutir à une tour fonctionnelle le 13 mai, quelques jours avant l'étape du tour mondial de la World Surf League (WSL). Cette compétition fera figure de test avant l'épreuve des Jeux olympiques à l'été.