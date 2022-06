Tahiti, le 4 juin 2022 – Le président du Tavini huira'atira se réjouit de la qualification de ses trois candidats pour le deuxième tour, qu'il résume à un duel entre son parti et le Tapura. Il n'a pas annoncé d'alliances avec d'autres formations politiques pour le moment.



Que pensez-vous des résultats du premier tour des législatives ?



"J'aurais voulu qu'il y ait une plus grosse participation, pour que ce soit vraiment démocratique. Est-ce que c'est à cause de ce long week-end de la Pentecôte ? En fait, on avoisine les chiffres de 2017, mais j'espère que la participation sera plus importante dans 15 jours."



N'est-ce pas aussi à cause de votre appel à l'abstention pour les présidentielles ?



"Ça peut être interprété comme ça, mais je ne crois pas. Les gens sont capables de faire la différence entre les élections présidentielles et les législatives. Peut- être que certains n'ont pas complétement compris l'importance de ces élections, surtout pour nous qui voulons que ce pays soit un état souverain."



Êtes-vous satisfait des résultats des candidats de votre parti qui sont tous au deuxième tour ?



"Apparemment on se dirige vers un duel Tavini - Tapura, j'espère qu'on aura le soutien de tout le monde. On a fait un gros travail de terrain. On a essayé d'expliquer ce que vaut ce pays qui fait 5 millions de km2 et dont toutes les ressources sont convoitées par les puissances de cette planète. Il faut que la population prenne conscience que ces richesses lui appartiennent. Le travail que nous avons fait, à New York, pour avoir le soutien de la communauté internationale, alors même que la France est membre du conseil de sécurité, ce n'est pas un travail facile."



Vous allez appeler Gaston Flosse à vous soutenir ?



"On s'est déjà rencontré. Ce matin, j'ai rencontré le Tavana de Papeete, Michel Buillard, pour l'encourager. Mais pour le deuxième tour, la population a le choix entre confier notre pays à Monsieur Macron ou alors le gérer nous-mêmes ; soit on le met entre les mains des futures générations, soit on le met entre les mains d'un étranger. De notre côté, on va déjà se réunir entre nous, regarder les chiffres complets et verra ce qu'il y a lieu de faire."



Qu'est-ce que vous espérez pour Tematai Le Gayic ?



"C'est fabuleux qu'il soit au second tour, je crois qu'il va avoir beaucoup de soutien. Il incarne la jeunesse, c'est un garçon intelligent, il le mérite."