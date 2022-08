"J'embellis ma commune" revient avec un concept modifié

Tahiti, le 2 août 2022 – Tahiti Tourisme a lancé mardi la sixième édition du concours "J'embellis ma commune" qui revient sous un format biennal avec une période de travaux qui sera étendue à 15 mois contre six auparavant. Les associations des communes de Tahiti et celles dont l'île est dotée d'un comité du tourisme peuvent s'inscrire jusqu'au 16 septembre.



La sixième édition du concours d'embellissement et de végétalisation des bords de routes intitulé "J'embellis ma commune" a été lancée mardi matin par Tahiti Tourisme lors d'une conférence de presse qui s'est déroulée à la présidence. Pour cette nouvelle édition du concours, qui vise à permettre aux communes d'embellir leur territoire et de renforcer leur attractivité touristique, les organisateurs ont décidé de modifier le concept initial. Le concours revient donc sous une forme biennale qui va permettre de rallonger la période des travaux qui va donc être étendue à 15 mois contre six lors des précédentes éditions. Autre changement : le concours est désormais accessible aux communes dotées d'un comité du tourisme. Les collectivités participantes ne pourront identifier qu'une seule association pour les représenter.



Pour cette édition 2022, le jury va accueillir une nouvelle entité : le Service des Parcs et Jardins et de la Propreté qui effectuera, chaque trimestre, des visites d'encadrement avec le Comité du tourisme et Tahiti Tourisme.