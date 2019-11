“J’ai regardé la maison brûler, j’étais carrément content”

Le procureur de la République a requis trois ans de prison ferme en évoquant le casier judiciaire du prévenu, “émaillé de condamnations”. Il a également affirmé que la détention avait deux vertus : “assurer la sécurité de nos contemporains” et permettre au prévenu d’être soigné.



Pour la défense du trentenaire, Me Aureille a affirmé qu’il était principalement “victime de lui-même” et qu’il devait bénéficier d’une prise en charge psychiatrique. L’avocat a ensuite malmené le personnel du centre pénitentiaire : “Les gardiens ont suivi un an de formation mais l’on se demande ce qu’ils ont appris !” Quant au coup de pied dont un gendarme avait été victime au dispensaire de Tubuai, Me Aureille a affirmé qu’il s’agissait là des “risques du métier” .



Après en avoir délibéré, le tribunal correctionnel a suivi les réquisitions du parquet en condamnant le prévenu à trois ans de prison ferme assortis du maintien en détention. L’homme a été condamné pour la destruction des biens mais pas pour celle de la maison puisque sa tante n’a pas réussi à prouver qu’elle en était propriétaire.