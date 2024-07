J-7 avant la cérémonie culturelle

Tahiti, le 19 juillet 2024 – Une centaine de danseurs et chanteurs se préparent depuis plusieurs semaines pour la célébration culturelle qui donnera le coup d’envoi des épreuves de surf des Jeux olympiques, vendredi 26 juillet, à Papara.



Dimanche 14 juillet, en marge des défilés de la Fête nationale, le stade de Vairao était en effervescence pour une tout autre raison : une première répétition générale du chant et des danses de la cérémonie culturelle qui se tiendra le vendredi 26 juillet, à Atimaono, du côté de Papara. L’ambiance était familiale, mais studieuse au son des percussions traditionnelles, l’objectif étant d’offrir un beau spectacle à la veille du coup d’envoi de la compétition à Teahupo’o.



“Célébrer et se connecter”

Habillés aux couleurs des anneaux olympiques, une centaine de participants originaires de Papara, Teva i Uta, Hitia’a o te Ra, Taiarapu-Est et Taiarapu-Ouest se préparent depuis plusieurs semaines. Heimoana Metua assure la direction artistique de cette célébration culturelle portée par le Pays via la cellule Tū’aro Nui, avec le soutien de la communauté de communes Terehēamanu. Une cérémonie du rahiri est également prévue. “C’est un événement unique, donc c’est une façon de le célébrer et de se connecter tous ensemble”, nous a confié la cheffe de troupe de Teva i Tai, occupée à affiner les gestes et les placements des danseurs.



Le sud de Tahiti et ses artistes seront à l’honneur. Plusieurs groupes du Heiva i Tahiti 2024 sont d’ailleurs représentés, tels que Tamari’i Mataiea, ‘O na Teva e va’u de Papeari et ‘O Nounouhia nō Papara.



Manarii et Tahenanui, participants de Mataiea et Vairao : “Que notre culture fasse partie de ce grand événement” Manarii, à gauche : “Je suis là pour notre culture : on ne veut pas qu’on l’oublie, on veut qu’elle fasse partie de ce grand événement. On se prépare depuis un mois et demi, en plus du Heiva avec Tamari’i Mataiea. Je voulais participer pour faire découvrir au monde entier nos traditions.”



Tahenanui, à droite : “Je participe en tant que résidente et élue de Vairao, mais aussi en tant que jeune et danseuse. On est fier de notre culture ! C’est l’occasion de partager ces moments-là avec d’autres communes et avec la population, et de prendre part aux célébrations des JO.”

