J-3 pour le championnat de Polynésie d'Optimist

Le championnat de Polynésie d'Optimist va débuter ce mardi. Comme chaque année depuis plus de trente ans, cette course rassemble les jeunes espoirs de la voile locale qui vont batailler pendant les trois jours de compétition pour s'adjuger le trophée de champion.



Au total, 33 enfants, âgés de 6 à 13 ans, concourront dans deux catégories : la catégorie "matelot" pour ceux qui découvrent la compétition, et la catégorie normale, pour les compétiteurs qui s'affronteront pour le titre. Une série féminine sera aussi organisée. Les jeunes sont issus des clubs de Taravao, d'Arue et du Yacht Club.



Malheureusement pour cette édition, les jeunes participeront entre Polynésiens, puisque aucune délégation en provenance de Nouvelle-Zélande, des Îles Cook et de Nouvelle-Calédonie ne fera le déplacement, contrairement à l'accoutumée. "Pour les Îles Cook, ils s'y sont pris trop tard pour les avions, quant aux Calédoniens, ils sont bloqués à cause des émeutes", explique Jessee Besson, le directeur du Yacht Club, organisateur de la course avec la fédération tahitienne de voile.



Pour autant, cette édition reste un tournant incontournable pour les jeunes passionnés de voile. En effet, comme l'a rappelé Jessee Besson, "tout voileux a commencé par l'Optimist. C'est très important que cette série continue à se développer".