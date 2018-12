Ivre, il menace sa famille avec un harpon

Pour le procureur de la République, qui requiert 18 mois de prison dont six avec sursis, le prévenu a un problème avec l’alcool et la violence : « n’essayez pas de faire croire au tribunal que vous êtes un homme irréprochable et un conjoint parfait car votre compagne déclare que vous la frappez dès que vous avez bu. Dès la moindre contrariété, vous avez recours à la violence et le jour des faits, vous avez tout de même utilisé une arme létale. »



Selon l’avocate de la défense, le prévenu a réagi d’une telle manière car il avait été « attaqué » par son frère et qu’il est victime de « violences récurrentes » de la part de sa famille.



Après en avoir délibéré, les magistrats suivent les réquisitions du procureur de la République et condamnent l’homme à 18 mois de prison dont 6 avec sursis mise à l’épreuve pendant trois ans. Le prévenu a l’obligation de se faire soigner. Une fois sorti de prison, il devra également trouver un travail ou une formation et aura l’interdiction de paraître au domicile de sa mère.