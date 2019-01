Ivre, il manque de percuter un véhicule de la Gendarmerie

PAPEETE, le 14 janvier 2019 - Un homme de 50 ans a été présenté en comparution immédiate ce lundi pour des faits de conduite en état d’ébriété. Alors qu’il présentait un taux de 0, 84 mg par litre de sang, le prévenu avait pris le volant. Dans le centre-ville de Papeete, il avait manqué de percuter un véhicule de la Gendarmerie. Jugé en état de récidive légale, l’homme a été condamné à huit mois de prison ferme.



Le 28 décembre dernier, le prévenu, géomètre de profession, avait pris le volant après une journée alcoolisée. Alors qu’il circulait dans le centre-ville de Papeete, l’homme avait manqué de percuter un véhicule de la Gendarmerie. Les forces de l’ordre avaient alors constaté que l’homme, qui titubait et sentait l’alcool, avait les yeux brillants. Il présentait en effet un taux d’alcoolémie équivalent à 1, 68 gramme par litre de sang. Lors de son placement en garde à vue, le prévenu avait confessé un « écart de conduite » en expliquant qu’il avait réussi à éviter les débits de boisson depuis plus d’un an.



Jugé en état de récidive légale, pour avoir été condamné pour des faits similaires en juin 2017, l’homme a été présenté en comparution immédiate ce lundi. A la barre, ce père de trois enfants a évoqué ses "vieux démons" et son rapport à l’alcool, qu’il dit avoir réussi à maîtriser depuis sa dernière condamnation. « Je n’ai rien à dire qui puisse justifier ou expliquer quoi que ce soit » a –t-il indiqué en expliquant qu’il regrettait « profondément » cette «erreur grotesque » . « Mon client a craqué ce jour-là, il a totalement lâché prise » , a affirmé l’avocate du prévenu lors de sa plaidoirie.



L’homme a finalement été condamné à six mois de prison ferme. Le tribunal a également ordonné la révocation de son sursis de deux mois de prison.