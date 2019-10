Ismaël Tuahu, ancien représentant-maire de Taha'a est décédé

PAPEETE, le 29 octobre 2019 - Ismaël Tuahu est décédé ce mardi matin à l'hôpital du Taaone. L'ancien maire de Taha'a et représentant souverainiste à l'assemblée de Polynésie française était âgé de 77 ans.



Ismaël Tuahu est décédé ce mardi matin au centre hospitalier du Taaone, dans sa 77e année. Cet infirmier de formation avait été maire de l'île de Tahaa jusqu'en 2008 et représentant à l'assemblée de Polynésie française entre 1996 et 2004 et de 2008 à 2013. D'abord apparenté au Tahoera'a Huiraatira il avait rejoint le Tavini Huiraatira sur le tard.



Ismaël Tuahu avait reçu la médaille de l'Ordre national du Mérite en 2005.



Le député Moetai Brotherson lui rend hommage mardi, en souvenir du soutien apporté lors de son engagement dans la campagne des législatives. "Privé de sa capacité de parole depuis plusieurs années, il n’en restait pas moins d’une acuité intellectuelle véritable et actif sur l’île de Taha’a chère à son cœur. Il va tous nous manquer aux raromatai."



Une messe est dite en mémoire d'Ismaël Tuahu, mardi en fin d'après-midi à 18 h 30, à l'église Saint-Joseph de Faa'a. Il sera inhumé en fin de semaine à Taha'a où son corps est attendu vendredi.