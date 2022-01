Irène Degage, une citoyenne engagée récompensée

Tahiti, le 10 décembre 2022 – Le haut-commissaire félicite et remercie pour ses efforts Irène Degage en lui remettant la médaille d’officier dans l’Ordre national du mérite. A cet effet, la citoyenne engagée passe du grade de chevalier à celui d’officier.



Activement militante pour de multiples causes, le haut-commissaire a souhaité féliciter Irène Degage pour “son parcours associatif et caritatif exemplaire, ainsi que son engagement constant”. Il salue ses efforts : “Je vous félicite et vous remercie chaleureusement d’avoir mis tant de “cordes sociales” à votre arc, au profit des personnes en difficulté”. Elle avait été “faite chevalier dans l’Ordre national du mérite en 2001” et a été élevée au grade d’officier vendredi. Le haut-commissaire lui a remis la médaille représentant ce grade durant une cérémonie qui s’est déroulée dans sa résidence, dont l’accès était soumis au pass sanitaire.



En tant que “citoyenne engagée pour la société”, Irène Degage a enchaîné les campagnes de sensibilisation et les actions caritatives. En 1990, elle crée SOS Vahine pour soutenir les femmes battues et leurs enfants maltraités. En 2004, elle devient correspondante de l’association des diabétiques et des obèses de Polynésie française (ADOPF). Elle fonde le Lion’s club de Raiatea “Hotu Rau” pour les enfants nécessiteux en 2007. A partir de 2012, elle s’engage dans la Croix-Rouge de Raiatea en étant responsable de l’épicerie sociale. Entre récolte de fonds et accompagnement, Irène Degage s’est battue pour offrir une meilleure vie aux personnes en difficulté.



