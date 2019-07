Iran: un mort et des dizaines de blessés après un séisme

Téhéran, Iran | AFP | lundi 08/07/2019 - Un tremblement de terre de magnitude 5,7 a frappé lundi le sud-ouest de l'Iran, faisant un mort et au moins 45 blessés, a annoncé à la télévision d'Etat le chef de l'organisation iranienne de secours Morteza Salimi. Le séisme s'est produit vers 07H00 GMT (11H30 locales). Son épicentre a été localisé dans la ville de Masjed Soleiman, à 17 kilomètres de profondeur, dans la province du Khouzistan, frontalière de l'Irak, selon le centre sismologique national iranien. Au moins sept répliques, dont la plus puissante a été de magnitude de 4,7, ont été enregistrées depuis, d'après ce centre. "Un citoyen de Masjed Soleiman a trouvé la mort des suites d'une crise cardiaque après le tremblement de terre", a déclaré M. Salimi, selon qui 45 personnes ont été blessées. Dans les villes et villages voisins touchés par le séisme, seules des fissures mineures dans les bâtiments ont été enregistrées, alors que l'accès par la route à certains secteurs a été bloqué. Situé aux confins de plusieurs plaques tectoniques et traversé par plusieurs failles, l'Iran est une zone de forte activité sismique. En novembre 2017, un tremblement de terre de magnitude 7,3 dans la province occidentale de Kermanshah avait fait 620 morts. En 2003, un séisme de magnitude 6,6 dans la province de Kerman, dans le sud-est de l'Iran, avait décimé l'ancienne ville de Bam --dont la célèbre citadelle en pisé-- et tué au moins 31.000 personnes. Le séisme le plus meurtrier de magnitude 7,4 en 1990 avait tué 40.000 personnes dans le nord de l'Iran, blessé 300.000 autres et laissé un demi-million de sans-abri.