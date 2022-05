Iokahi démarre le championnat de pêche au gros avec un ha'urā de 111 kg

Tahiti, le 2 mai 2022 - L'équipage du Iokahi, originaire de Raiatea et mené par Teiva Ah-Min, a remporté, samedi, la première étape (sur cinq) du championnat de Tahiti de pêche au gros, grâce à un ha'urā de 111 kg.



Coup d'envoi, samedi, de la deuxième édition du championnat de Tahiti de pêche au gros. L'équipage du Maggy 4 et de son capitaine, Anatole Teai, remettait donc son titre en jeu. Et pour la première étape, sur cinq, 63 bateaux étaient engagés. Une première journée de compétition qui a été remportée par l'équipage du Iokahi, originaire de Raiatea et mené par Teiva Ah-Min, avec un ha'urā de 111 kg pêché au cours des premières heures du concours. L'équipe de l'île sacrée décroche également un beau jackpot de 590 000 Fcfp.



Dans la catégorie "A'ahi" Vetearii Rochette et son équipe sur Fenua iti 3 décrochent le prize money de 90 000 Fcfp avec un ave de 62 Kg. Le plus gros mahi mahi et plus gros paere ont été pêchés par l'équipage de Moehau Yu Hing sur Maruiti 2 avec une dorade de 22 kg et un thazard de 14,5 kg.



Prochain rendez-vous pour les pêcheurs, le 28 mai du côté de Mataiea, pour la deuxième étape du championnat.