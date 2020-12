Investissez local !

Quel est votre profil ?

Pierre : J’ai une expérience en finances d’entreprise. J’ai commencé ma carrière en cabinet d’expertise comptable puis j’ai très vite choisi la voix de la finance d’entreprise en travaillant notamment pour la famille Mulliez en métropole, les propriétaires de Auchan, Leroy-Merlin et Décathlon. Je suis arrivé ici en 2014 chez Tahiti Nui Travel, pour suivre mon ex-femme polynésienne, et depuis j’ai fait tout mon parcours comme responsable ou directeur financier.

Nicolas : J’ai un profil de banque d’affaires. J’ai grandi à Tahiti jusqu’au bac, puis j’ai fait deux masters, en gestion et en finance, avant de bosser sept ans en banque à Paris et à Londres. Je suis revenu au Fenua en 2016.



Vous aviez des postes confortables, pourquoi prendre le risque de tout quitter pour vous lancer dans l’entrepreneuriat ?

Pierre : Effectivement, on a mis nos compétences et notre plus-value intellectuelle au service des autres. Avec Nicolas on s’est rencontrés amicalement et on a très vite décidé de mettre en commun nos expériences pour apporter notre pierre à l’édifice. L’envie d’entreprendre a été notre point commun et aujourd’hui on a créé Invest In Fenua. Nous voulons aussi donner leur chance à d’autres entrepreneurs, pour leur permettre de réaliser leur rêve, leurs projets.

Nicolas : J’ai fait toute ma carrière en banque, c’est un monde très codifié et encadré, qui est devenu très compliqué. On se retrouve à dire de plus en plus non, et rarement oui… Les banquiers font un travail nécessaire à l’économie, mais on peut se retrouver dans des situations où notre objectif est complètement décorrélé de l’économie réelle, où on ne va pas avoir d’impact. J’ai eu la chance de travailler 4 ans à Londres dans des sociétés qui réécrivaient l’histoire de l’économie. J’ai été aux États-Unis et j’ai vu comment ils créaient les solutions de demain, et ils expliquaient en permanence que l’objectif est d’avoir un impact et d’aller de l’avant. Moi je voulais avoir un impact sur l’économie du fenua. J’en ai parlé à Pierre, on a identifié ces deux besoins côte à côte, et on s’est demandé comment on pourrait avoir un impact positif sur l’économie polynésienne en permettant à ces deux besoins de se rencontrer enfin. Plus simplement, on ne manquait pas d’argent, mais on cherchait vraiment à donner du sens à notre métier.





Vous parlez de patriotisme économique, mais en quoi Invest In Fenua serait-elle bénéfique à l’économie polynésienne ?

Nicolas : Les économistes le savent bien, quand il y a une circulation des capitaux et de l’épargne locale dans l’économie locale, c’est très favorable au développement de l’économie. C’est ça le concept de Invest In Fenua. Il y a une masse de presque 200 milliards de Fcfp d’épargne, de capitaux polynésiens, qui, dans les faits, ne financent pas l’économie locale.

Le deuxième constat, c’est le niveau de capitalisation très bas des entreprises… Alors qu’on sait que plus une entreprise est capitalisée, meilleure est sa santé. Ici les entreprises manquent de fonds propres, ce qui les empêche de se développer à la vitesse où elles le voudraient.

Donc on a deux besoins parallèles, donc pourquoi on n’arriverait pas à mettre en place une solution en Polynésie, comme il en existe dans d’autres économies similaires comme les Fidji ou l’Islande ? On parle de développer l’autonomie financière de la Polynésie.