Investissements d’avenir : les entreprises invitées à déposer leurs projets

Ce dispositif vise à soutenir l’innovation via le cofinancement par l’État de projets de recherche, développement et innovation dont les coûts totaux se situent entre 71,6 et 596,6 millions de Fcfp (soit de 600 000 à 5 millions d'euros), et dont la durée est comprise entre 12 et 36 mois.Pour être éligible, chaque projet doit s’inscrire dans l’une des neuf thématiques suivantes :• Numérique• Santé• Espace• Société inclusive et solidaire• Économie circulaire• Expositions chroniques et risques sanitaires• Industrie, agriculture et sylviculture éco-efficientes• Performance environnementale des bâtiments• Alimentation IntelligenteLe soutien de l’État peut prendre la forme d’une subvention et/ou d’une avance remboursable. Il n’existe pas de condition d’ancienneté de la structure pour candidater aux appels à projets.Les porteurs de projets sont invités à adresser leur dossier complet d’ici le 9 octobre 2018.Les dispositions spécifiques à chaque appel à projets sont accessibles via le site du gouvernement