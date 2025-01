Intrusion dans la résidence du préfet de Martinique: Rodrigue Petitot condamné à un an de prison avec sursis

Fort-de-France, France | AFP | vendredi 24/01/2025 - Rodrigue Petitot, leader du mouvement contre la vie chère en Martinique jugé notamment pour des "menaces et actes d'intimidation" envers le préfet du territoire, a été condamné vendredi à un an de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Fort-de-France.



Le tribunal a également condamné M. Petitot, leader du Rassemblement pour la protection des peuples et des ressources afro-caribéens (RPPRAC), à 500 euros d'amende, estimant que les faits ne s'apparentaient pas à une action militante.



Il était reproché à Rodrigue Petitot, surnommé "le R", de s'être introduit sans autorisation avec trois autres militants dans la résidence préfectorale le 11 novembre, en marge d'une visite ministérielle, et de s'en être pris verbalement au représentant de l'Etat, Jean-Christophe Bouvier.



Le tribunal "tient compte de ce qu'une partie des faits s'inscrit dans le cadre d'une action militante, mais ne sauraient pour autant être banalisés car s'ils sont d'une gravité modérée, ils sont susceptibles de donner l'idée que l'intrusion dans le domicile privé (du préfet) constitue un mode de revendication acceptable".



Le ministère public avait requis une peine de quinze mois de prison ferme contre Rodrigue Petitot. Trois autres militants mis en cause dans l'incident seront jugés le 31 mars.



Rodrigue Petitot avait déjà été condamné à 10 mois de prison ferme aménageable en décembre pour s'être rendu coupable d'intimidation envers les maires de l'île, leur réclamant dans une vidéo diffusée en direct sur TikTok de fermer leurs mairies sous peine d'être "attaqués" par ses partisans.



Les deux jours d'audience marathon, mardi et mercredi, ont été suivis par de nombreux manifestants qui s'étaient massés devant les grilles du tribunal, en soutien au leader du RPPRAC.

le Vendredi 24 Janvier 2025