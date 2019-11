Intra Muros : un huis clos en toute humanité

PAPEETE, le 5 novembre 2019 - Alexis Michalik a écrit et mis en scène la pièce intitulée Intra Muros. Elle est un “spectacle à tiroirs” où les liens entre les personnages se montrent au fur et à mesure et où les histoires des uns et des autres s’emboîtent malgré d’apparentes différences. Les représentations commencent ce week-end et s’étaleront sur trois week-ends.



La pièce "Intra Muros" est portée par cinq acteurs loquaces et un acteur qui n’a pas de texte, mais dont la présence est essentielle ! D’une part parce qu’il est gardien de prison, d’autre part parce qu’il est musicien. Il rythme le spectacle en direct, jouant du clavier, de la guitare, de la batterie électronique et du thérémine.



Intra Muros est un huis clos qui se passe dans une prison. Richard, metteur en scène sur le retour, s’y trouve pour animer un atelier théâtre.



Le jour J, il ne rencontre que deux détenus. Ils sont les seuls à vouloir participer. “ Ce qui paraît un peu étrange et bancal, au moins au début ”, reconnaît Paul Jeanson, l’acteur qui interprète Richard. Mais au fur et à mesure, la lumière se fait.



Le public découvre à un rythme soutenu des liens entre les personnages. Les scènes se succèdent, faisant voyager les spectateurs dans le temps, et aussi dans l’espace. À l’image d’un thriller psychologique, Intra Muros prend corps en se déroulant. La pièce est comme un puzzle dont les éléments s’assemblent, en direct.



Cette sorte de mise en abîme permet de faire la lumière sur le pouvoir du théâtre. “ Grâce à la parole ou à l’imaginaire, il libère et permet le rapprochement. ” Un rapprochement entre les gens, les acteurs, les personnages, le public.



Intra Muros a été écrite et mise en scène par Alexis Michalik dont Le Porteur d’histoires et Le Cercle des illusionnistes ont déjà été présentés à Tahiti. Cette pièce est née… en prison.



Alors qu’il présentait l’un de ses courts-métrages primés dans un centre pénitentiaire, le metteur en scène a été marqué par deux détenus et leur parcours. Il a consigné leurs témoignages dont certains “ ont été repris tels quels dans le texte ”.



Pour boucler la boucle à Tahiti, Intra Muros sera jouée en prison dans le cadre des actions de la compagnie du Caméléon. “ Une première pour nous ”, assure la troupe non sans contentement. Elle sait que ce rendez-vous en huis clos élargi fera encore gagner tous ses personnages en humanité.