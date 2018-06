Interview : Vaimalama Chaves, Miss Tahiti 2018, " Sans vous, je n'aurais pas pu réaliser mon rêve. "

Quel est ton programme pour les prochains jours ?

Je n'ai plus de congés, donc je vais devoir reprendre le travail. Je retourne à la salle de musculation où je suis community manager. À cela, je dois ajouter tout le programme de Miss Tahiti. Je découvre mon programme petit à petit, comme une interview le samedi matin à 9 h avec Tahiti Infos (rires), un shooting à 11 h et le JT ce soir. On verra.



Qu'as-tu prévu de faire pendant cette année ? À quoi va te servir le titre ?

Je vais essayer de faire découvrir les îles au travers de petits voyages, de petites vidéos que j'aimerais bien pouvoir faire. Surtout, j'aimerais essayer d'encourager la jeunesse polynésienne à avoir plus d'estime et de confiance en elle. C'est ainsi qu'elle pourra évoluer dans la société en général et trouver sa place.

J'aimerais utiliser mon titre pour encourager l'accès à l'éducation et améliorer la confiance dans notre pays.



Tu as bénéficié d'un gros soutien du Public, puisque tu as été directement dans les quatre finalistes grâce aux votes du gala...

Je voulais justement remercier le public. Tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Sans vous, je n'aurais pas pu réaliser mon rêve.