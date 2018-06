Interview : Vaimalama Chaves, Miss Tahiti 2018, " Sans vous, je n'aurais pas pu réaliser mon rêve. "

Faa'a, le 23 juin 2018 - Fraîchement élue, la 58e Miss Tahiti de l'histoire nous a reçus samedi sous un soleil radieux, entourée de sa proche famille sur les hauteurs de Puurai, à Faa'a, dans la maison de sa grand-mère. Rencontre avec une belle jeune femme de 23 ans qui entend bien garder la tête sur les épaules et se projette déjà vers Miss France.



Qu'est-ce que ça fait de se réveiller Miss Tahiti ?

C'est toujours la confusion dans ma tête. Je trouverais peut-être les mots plus tard. Pour l'instant, c'est toujours le flou total.



Hier soir, quelles sont les émotions qui t'ont envahie quand tu as entendu ton nom ?

J'ai ressenti beaucoup d'émotion. J'avais le cœur serré et j'étais au bord des larmes. J'espérais très fort que ce soit moi. J'étais très émue.



Tu entres dans l'histoire de Miss Tahiti, tu es la 58e à porter le titre…

Oui, je suis très honorée d'intégrer la grande famille de Miss Tahiti.



Quel est ton programme pour les prochains jours ?

Je n'ai plus de congés, donc je vais devoir reprendre le travail. Je retourne à la salle de musculation où je suis community manager. À cela, je dois ajouter tout le programme de Miss Tahiti. Je découvre mon programme petit à petit, comme une interview le samedi matin à 9 h avec Tahiti Infos (rires), un shooting à 11 h et le JT ce soir. On verra.



Qu'as-tu prévu de faire pendant cette année ? À quoi va te servir le titre ?

Je vais essayer de faire découvrir les îles au travers de petits voyages, de petites vidéos que j'aimerais bien pouvoir faire. Surtout, j'aimerais essayer d'encourager la jeunesse polynésienne à avoir plus d'estime et de confiance en elle. C'est ainsi qu'elle pourra évoluer dans la société en général et trouver sa place.

J'aimerais utiliser mon titre pour encourager l'accès à l'éducation et améliorer la confiance dans notre pays.



Tu as bénéficié d'un gros soutien du Public, puisque tu as été directement dans les quatre finalistes grâce aux votes du gala...

Je voulais justement remercier le public. Tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Sans vous, je n'aurais pas pu réaliser mon rêve.



Tu t'attendais à être élue ?

Je l'espérais ardemment. Avec les candidates qu'il y avait cette année, je ne pouvais faire qu'espérer et donner tout ce que j'avais pour réussir.



Qu'est-ce qui a fait la différence selon toi ?

Je ne sais pas. Mon sens de l'humour? (rires) je n'en ai aucune idée, vraiment. Je pense que la préparation a été très importante dans le dénouement de la situation et donc il a fallu faire mûrir le projet avant de pouvoir le réaliser. Aujourd'hui, je pense que les efforts ont payé.



La suite c'est Miss France ?

C'est vrai. Je vais devoir faire beaucoup, beaucoup de sport. Heureusement que je travaille dans une salle de musculation. Je suis certaine que je serais très bien entourée pour pouvoir me préparer comme il se doit.



Quelles sont tes passions dans la vie ?

J'aime la mer, j'aime le surf et la musique. Je joue à la guitare, au ukulele et je chante.



Quels sont tes modèles ?

La mondialisation a permis un accès à l'information constante. Je n'ai pas un modèle en particulier, mais disons plusieurs modèles de femmes qui m'inspirent. La première, je dirais que c'est Michelle Obama. C'est cliché, mais elle a utilisé son statut de première dame pour faire avancer des causes qui lui tiennent à cœur.

En termes de style, je dirais Mareva Georges. Pour l'humilité je dirais Mehiata Riaria, la confiance, Tihina Ropiteau, notre nouvelle Miss Heiva. Pour la joie de vivre, Vaimiti, Vehi m'inspirent. Je n'ai pas de modèle en particulier, je m'inspire des qualités des personnes qui m'entourent.



Qui est notre nouvelle Miss Tahiti? Qui es-tu Vaimalama ?

J'espère être une jeune femme forte et indépendante. Si ce n'est pas le cas, je suis certaine que je le deviendrais au travers de cette aventure. Pour l'instant, je suis une jeune femme de 23 ans qui a toujours l'esprit confus et qui est très honorée d'avoir été choisie pour représenter la Polynésie cette année.