Interpellation en Alsace d'un Italien soupçonné de 160 viols ou agressions sexuelles en Allemagne

Paris, France | AFP | vendredi 23/10/2020 - Un Italien de 52 ans a été interpellé le 16 octobre à Rumersheim-Le-Haut, dans le sud de l'Alsace, à la suite d'un mandat européen lancé par l'Allemagne où il est soupçonné d'avoir commis 160 viols et agressions sexuelles, a annoncé vendredi la police à l'AFP.



L'homme, Cosimo Chionna, est soupçonné d'avoir, de 2000 à 2014, violé ou abusé sexuellement des enfants de ses compagnes.



L'Allemagne a ouvert 122 enquêtes contre lui portant sur 160 faits de viols ou agressions sexuelles sur mineurs, a-t-on ajouté à la Brigade nationale de recherche des fugitifs (BNRF), en précisant qu'il avait fui récemment l'Allemagne pour s'installer en Alsace.



Le 7 octobre, la BNRF avait été alertée par ses homologues allemands de la présence de cet homme en France. Le 10 octobre, des éléments sur sa localisation étaient fournis aux Français qui ont confié l'enquête à la police judiciaire de Strasbourg.



Et, le 16 octobre, la Brigade de recherche et d'intervention (BRI) de Strasbourg l'a interpellé au domicile d'une de ses compagnes.



Inconnu en France, il a été écroué à la prison de Colmar dans l'attente de sa remise aux autorités allemandes, a-t-on poursuivi à la BNRF.



Selon les éléments à la disposition de la BNRF, Cosimo Chionna aurait à partir de novembre 2000 violé sa fille durant une dizaine d'années. Parallèlement, il aurait fait de même avec les filles mineures d'une autre compagne.



"Il opérait dans ses différents cercles familiaux", a-t-on commenté.