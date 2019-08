Internet va être perturbé aux Marquises et aux Tuamotu

Papeete, le 7 août 2019 - Des travaux de maintenance sur le câble Natitua interviendront du mardi 13 au jeudi 15 août dans les archipels des Tuamotu et des Marquises. Ces travaux perturberont le trafic Internet et les mobiles dans plusieurs îles.



Les travaux de maintenance du câble Natitua, qui auront lieu du mardi 13 au jeudi 15 août, vont entraîner des perturbations sur le trafic Internet et mobile dans les îles suivantes : Rangiroa, Tikehau, Manihi, Takaroa, Hiva Oa, Fatu Hiva, Tahuata, Nuku Hiva, Ua Huka et Ua Pou. Le trafic sera rétabli dès la fin des opérations de maintenance.