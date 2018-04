Internet mobile, don de congés... des pistes pour les évasans

Le rapport présenté par Armelle Merceron et Jules Ienfa, le vice-président de la mission, propose 29 axes pour améliorer l'organisation du dispositif des évasans, afin que chaque Polynésien puisse bénéficier de la meilleure prise en charge possible. "L'évasan fait partie intégrante de l'offre de soins proposée aux Polynésiens, elle fait partie du service public" , tient à préciser la présidente.

En 2016, 675 Polynésiens ont été évasanés, 465 sont partis vers la France et 210 en Nouvelle-Zélande, pour un coût avoisinant les 4 milliards de francs, frais médicaux compris. Malgré de nouvelles offres de soins au fenua, comme la radiothérapie et la greffe rénale, le nombre d'évasans ne devrait pas baisser pour autant, en raison de la démographie et de l'état de santé général des Polynésiens. Par ailleurs, la Nouvelle-Zélande prenant déjà en charge de nombreux patients des pays de la zone Pacifique, ainsi que ses propres ressortissants, ne peut procéder à davantage d'évasans de Polynésiens.

Plus de 15 ans après sa mise en place instaurée en 2001, l'organisation du dispositif des évasans internationales méritait donc que l'on se penche dessus. "Les préconisations que nous soumettons sont souvent simples et peu coûteuses à réaliser. Nous proposons par exemple de prévoir une consultation par un psychologue au bénéfice du patient et de son accompagnateur avant le départ, de prévoir le don de congés, de mettre en place un congé parental pour que le parent puisse suivre son enfant malade sans risquer de perdre son emploi... " détaille avec bon sens la présidente. "J'espère que ce rapport servira de feuille de route pour les prochains représentants et qu'il sera le premier d'une longue série".