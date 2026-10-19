

Internet : L’ouverture à de nouveaux opérateurs se profile

Tahiti le 28 octobre 2026. Le Président de la Polynésie française a présenté un projet de loi du pays relatif au régime juridique des télécommunications extérieures et de l’itinérance mobile. C’est la seconde présentation de ce texte qui a été rejeté une première fois par l’assemblée de la Polynésie française en mai dernier.





Ce texte modernise le code des postes et télécommunications selon deux volets. Il encadre l’itinérance mobile entre opérateurs polynésiens et ouvre de manière maîtrisée les télécommunications extérieures, c’est-à-dire l’acheminement des signaux entre la Polynésie française et l’international. C’est la seconde présentation de ce texte qui a été rejeté une première fois par l’assemblée de la Polynésie française en mai dernier



Premier volet : l’itinérance mobile. Elle permet à un opérateur mobile d’étendre sa couverture en s’appuyant sur le réseau d’un autre opérateur. Elle relève aujourd’hui de la libre négociation entre les parties, sans régulation technique ni tarifaire. En Polynésie française, le réseau d’un seul opérateur couvre la majorité des îles. Cette couverture est financée par une péréquation entre zones denses et non denses, fragilisée par la baisse des prix qui a suivi l’arrivée de deux concurrents dans les zones denses. Des différends tarifaires entre ces opérateurs ont retardé le déploiement des services, notamment dans les zones les plus isolées.



Pour ce volet, le projet poursuit quatre objectifs : Encadrer à l’avance la tarification, afin qu’elle reflète les coûts réels du service, garantir un accès équitable aux opérateurs demandeurs, par des obligations de transparence et de non-discrimination imposées aux opérateurs hôtes, stimuler la concurrence, l’innovation et la diversité des offres et offrir un cadre stable, qui permette au service en charge des télécommunications un contrôle proportionné des conventions. Des objectifs qui sont en fait les préconisations récentes de l’Autorité de la concurrence dans ce dossier.



La régulation est différenciée selon les zones. Elle s’applique à l’avance là où la duplication des infrastructures n’est ni réaliste ni efficiente, et de manière plus légère ailleurs.

Une porte ouverte pour Starlink Le second volet portera sur les télécommunications extérieures. L’Office des postes et télécommunications (OPT) détient le monopole légal des télécommunications extérieures, que l’ouverture à la concurrence de 2003 n’avait pas concernées. Il est toutefois devenu partiellement inadapté face à l’essor des solutions satellitaires, à la diversification des besoins en connectivité et à l’exigence de résilience des réseaux.



Le projet de loi du pays réduit donc le périmètre du monopole. L’OPT demeure l’acteur principal des câbles sous-marins internationaux. Le marché est ouvert aux opérateurs satellitaires, aux opérateurs d’atterrage et aux opérateurs polynésiens de téléphonie, dans le cadre d’un régime régulé. L’importation des terminaux de télécommunications par satellite est subordonnée à l’autorisation préalable, par le Pays, de l’opérateur fournissant le service (Starlink, Oneweb, etc.)



Le volet relatif aux télécommunications extérieures s’appliquera dans les meilleurs délais, afin de doter le Pays d’une base légale pour autoriser de nouveaux opérateurs. Le volet relatif à l’itinérance mobile entrera en vigueur en 2029. Le cycle 2028-2029 reste inchangé. Les nouvelles règles s’appliqueront à compter du cycle 2030-2031.



Ce projet de loi de pays vient garantir que les subventions publiques accordées au déploiement des infrastructures se traduisent par des services abordables pour les usagers des archipels. Il répond aussi à l’exigence de résilience des liaisons internationales, face à l’essor des solutions satellitaires.



Rédigé par Bertrand PREVOST le Mercredi 28 Octobre 2026 à 17:44 | Lu 1129 fois



