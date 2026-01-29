

Interdictions des pipes en verre dites « bubble »

Tahiti le 25 février 2026. La Vice-présidente a présenté un arrêté visant à interdire la fabrication, la mise sur le marché et l’importation des pipes en verre dites « bubble ».



La méthamphétamine constitue aujourd’hui un problème de santé publique majeur en Polynésie française. Localement, cette substance est principalement consommée par inhalation après chauffage, au moyen de pipes en verre à foyer fermé.



Ces objets, actuellement accessibles dans le commerce, contribuent à la visibilité et à la banalisation de cette pratique.



Face à ce constat, il est proposé d’interdire l’importation des pipes en verre spécifiquement utilisées pour la consommation de méthamphétamine.



L’objectif est de réduire la disponibilité de ces dispositifs sur le territoire afin de contribuer à prévenir l’usage de méthamphétamine.

