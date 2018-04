Interdiction de passer sous le pont de Motu Uta à compter du 1er mai

PAPEETE, le 20 avril 2018 - Depuis le mois de décembre 2017, le port autonome de Papeete a lancé des travaux sur le pont de Motu Uta. Il s'agit de réaliser une 3ème voie de sortie de Motu Uta, pour les poids lourds. Près de 600 millions de francs ont été investis pour ces travaux qui devraient durer un an.



Les convois sortant de Motu Uta et dépassant les 44 tonnes autorisées sur les voiries territoriales, sont de plus en plus nombreux. C'est la raison pour laquelle, la direction du port autonome a choisi de lancer des travaux afin de sécuriser le pont actuel.



Il a ainsi été décidé de réaliser une 3ème voie de sortie de la zone, qui sera réservée aux poids lourds. Pour ces travaux d'envergure, ce sont donc 600 millions de francs qui ont été investis. Le chantier a démarré en décembre, " il consiste dans un premier temps, à battre des pieux sur lequel sera réalisé le tablier, qui sera ensuite recouvert de béton pour constituer cette voie supplémentaire ", explique Georges Puchon, directeur du Port autonome.



Avec l'avancée des travaux, il est prévu également de fermer l'accès sous le pont, à compter du 1er mai, jusqu'en décembre. " L’entreprise va utiliser un dispositif qui va obliger à fermer le passage sous le pont en installant des pieux provisoires sur lesquels sera tiré un câble. Ce câble situé à 1,50m au-dessus du niveau de l’eau, permettra d’arrimer la barge et de la déplacer. Quant aux pieux installés provisoirement, ils permettront de sécuriser le pont actuel en empêchant la barge de le heurter, en cas d’incident ", poursuit Georges Puchon.



Et le directeur du Port autonome de rappeler que " des dispositifs de signalisation maritime (barrage anti-pollution, ligne de flotteurs, panneaux de signalisation) et de signalisation terrestre (panneaux de signalisation à l’entrée et sortie du pont) seront installés pour prévenir les usagers maritimes (pirogues, pêcheurs essentiellement) et les automobilistes qui empruntent le pont chaque jour. "