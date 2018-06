Intempéries: un RER se renverse et fait sept blessés, 22 départements en alerte orange

Courcelle-sur-Yvette, France | AFP | mardi 12/06/2018 - Sept personnes ont été blessées mardi dans l'accident d'un RER en Ile-de-France après un glissement de terrain dû aux intempéries, qui devraient se poursuivre jusqu'à mercredi matin dans 22 départements toujours en alerte orange.



Peu avant 5H00 du matin, l'affaissement d'un talus a entraîné la sortie de voie d'un RER B qui s'est couché partiellement sur la chaussée, entre Saint-Rémy-lès-Chevreuse (Yvelines) et Courcelle-sur-Yvette (Essonne), a indiqué la RATP.

L'accident a fait sept blessés légers, parmi lesquels trois ont été hospitalisés, dont une femme enceinte, a indiqué la préfecture des Yvelines.

La remise en état des voies prendra "sans doute plusieurs jours", a annoncé la PDG de la RATP devant la gare de Courcelle-sur-Yvette, à la limite des Yvelines et de l'Essonne et des bus de substitution ont été mis en place.

La première voiture du train est parvenue à "passer" mais avec l’effondrement d'un talus, "les trois suivantes se sont couchées", a détaillé Catherine Guillouard.

La gare de Torcy, totalement inondée, n'est plus desservie en direction de de Marne-la-Vallée-Chessy, a également indiqué la RATP sur Twitter.

La circulation en Île-de-France était sérieusement perturbée mardi matin avec divers axes routiers inondés.

Dans les Yvelines, l'autoroute A13 était coupée dans les deux sens à hauteur de Bouafles, selon le site d'informations routières Sytadin.

Dans le Val-de-Marne, la nationale N19 était coupée dans les deux sens, au niveau de Boissy-Saint-Léger, selon la police.

Enfin dans l'Essonne, où les urgences de l'hôpital de Longjumeau ont été partiellement inondées, la préfecture indiquait que le trafic était interrompu sur la N6 à la hauteur de Montgeron.

Les alertes intempéries, qui courent jusqu'à mercredi 13H00, concernent 22 départements dont 19 sont en vigilance "pluie-inondation" : l'Aisne, l'Eure, l'Eure-et-Loir, l'Ille-et-Vilaine, la Mayenne, l'Oise, l'Orne, la Sarthe, Paris et petite couronne, la Seine-et-Marne, les Yvelines, l'Essonne et le Val-d'Oise.

Le Lot-et-Garonne, le Gers et le Tarn-et-Garonne sont eux en alerte inondation.

La vigilance a en revanche été levée mardi à 10H00 pour les Ardennes, la Marne et la Meuse. - Record à Nantes - Nantes a enregistré un record de précipitation pour un mois de juin avec 1,38 mètre d'eau tombé depuis le 1er (contre 1,24 m en juin 1955), a indiqué Météo-France.

Dans l'Orne, la ville de Vimoutiers est coupée en deux, submergée par un mètre d'eau par endroits et une résidence pour personnes âgées a été évacuée.

D'autres évacuations ont eu lieu à La Mêle-sur-Sarthe, Belford, et au Thiel-sur-Huisne. Un hélicoptère survole la zone rurale pour des reconnaissances.

En Mayenne, les pompiers sont intervenus 1.242 fois depuis lundi, mais n'ont pas signalé d'accident majeur.

En Eure-et-Loir, près de 60 millimètres d'eau sont tombés, ces dernières 24 heures sur l'agglomération de Chartres, indique la préfecture, évoquant des niveaux d"un mètre à certains endroits".

"Il s’agit d’un phénomène climatique exceptionnel par sa durée et son intensité", a-t-elle ajouté.

Les pompiers qui sont intervenus 450 fois sont notamment venus en aide à des personnes bloquées dans leurs voitures. Une vingtaine d'autres ont été secourues par des les plongeurs.

La France a subi depuis mai plusieurs épisodes orageux très violents. La vague d'intempéries a fait la semaine dernière quatre morts au total et a provoqué des inondations et d'importants dégâts.

Rien que le mois dernier, le sol de l'Hexagone a été frappé par plus de 180.000 impacts de foudre, contre 60.000 en moyenne. Le précédent record remontait à mai 2009, qui fut alors secoué par 84.000 impacts.

"À partir de mercredi, c'est un peu la fin des hostilités", hormis pour le Sud-Est, promet toutefois Météo-France.