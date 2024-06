Intempéries en Suisse: un corps retrouvé, deux personnes portées disparues

Genève, Suisse | AFP | dimanche 23/06/2024 - Le corps d'une des personnes portées disparues après des crues torrentielles dans le sud-est de la Suisse a été retrouvé dimanche, a annoncé la police, tandis que les opérations se poursuivent pour retrouver deux autres personnes.



Des orages et de très fortes précipitations ont provoqué vendredi soir des crues et des éboulements dans le val Mesolcina, une région de montagne italophone dans le canton des Grisons.



Le village de Sorte a été particulièrement touché, avec plusieurs maisons et véhicules emportés, montrant un paysage dévasté.



"Il n'y a pas longtemps, nous avons trouvé un corps", a déclaré le responsable des opérations, William Kloter, de la police cantonale des Grisons, lors d'une conférence de presse qui s'est tenue dans un village voisin.



Il s'agit d'un homme, a-t-il précisé, indiquant que le corps avait été emporté par les eaux sur plus de huit kilomètres.



Une des quatre personnes portées disparues avait été retrouvée vivante, mais blessée, dans des éboulis de roches samedi matin et transportée à l'hôpital de Lugano.



Après avoir été interrompues pendant la nuit, les opérations de recherches ont repris dimanche, dans l'espoir de retrouver les deux autres personnes encore portées disparues.



Mais avec le temps qui passe, "la probabilité de les retrouver vivantes est faible", a relevé M. Kloter.



Le ministre suisse des Affaires étrangères, Ignazio Cassis, qui est italophone, a également participé à la conférence de presse.



"Aujourd'hui est un triste jour (...) et c'est pour cette raison que je suis ici pour apporter la solidarité du Conseil fédéral (gouvernement) dans ce moment difficile", a-t-il dit.



"Je pense surtout à ceux qui attendent des nouvelles" des personnes qui sont toujours portées disparues, a-t-il ajouté.



En raison de ces intempéries, plusieurs routes et un tronçon d'autoroute sont coupées dans en raison de ces intempéries.



Le ministre a assuré que les autorités faisaient le nécessaire pour "rétablir le plus rapidement possible la circulation nord-sud" car ces routes "sont particulièrement prisées en été" par les vacanciers.