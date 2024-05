Intempéries dans le sud du Brésil: le bilan monte à 13 morts

Sinimbu, Brésil | AFP | jeudi 02/05/2024 - Le bilan des pluies diluviennes dans le sud du Brésil s'est alourdi jeudi à 13 morts, avec 21 personnes toujours portées disparues, alors que le président Lula est attendu dans la journée sur les lieux.



Le gouvernement de l'Etat du Rio Grande do Sul a décrété mercredi soir l'"état de calamité publique" dans cette région atteinte depuis une semaine par des tempêtes et des orages dévastateurs qui ont provoqué des inondations et des glissements de terrain.



Le bilan précédent, datant de mercredi, faisait état de dix morts, mais trois nouveaux corps ont été retrouvés depuis, a indiqué la Défense Civile, qui a également recensé 12 blessés.



Les autorités ont comptabilisé à ce jour 44.640 sinistrés dans 134 villes du Rio Grande do Sul. Plus de 5.200 personnes ont dû quitter leur domicile.



La situation est "critique" et "ne fait que s'aggraver", a alerté mercredi le gouverneur de cet Etat, Eduardo Leite, tandis que de fortes pluies sont attendues jusqu'à vendredi.



"Nous sommes confrontés à la pire catastrophe de l'histoire de notre Etat", a-t-il affirmé.



Luiz Inacio Lula da Silva a annoncé sur X (anciennement Twitter) qu'il allait se rendre dans des zones sinistrées jeudi pour "vérifier personnellement la situation et le travail conjoint des ministres avec le gouvernement de l'Etat".



Il doit rencontrer M. Leite à Santa Maria, une des villes les plus touchées.



"Nous avons tout perdu, tout ce qu'il y avait dans notre maison", a déclaré Adriana Salete Gas, habitante de Santa Cruz do Sul, au site d'informations G1.



Le travail des secouristes est très difficile. De nombreuses routes sont inaccessibles et l'approvisionnement en eau et électricité est compromis pour des centaines de milliers de personnes, selon les autorités locales.



Les cours ont été suspendus jusqu'à nouvel ordre dans les écoles du Rio Grande do Sul, ainsi que les matches de football prévus ce week-end.



En septembre, au moins 31 personnes sont mortes après le passage d'un cyclone dévastateur dans cet Etat frontalier avec l'Uruguay et l'Argentine.



Les experts attribuent les événements extrêmes, toujours plus fréquents au Brésil, pour une large part au changement climatique, aggravé par le phénomène El Niño.



Les scientifiques estiment que les températures mondiales actuelles sont supérieures d'environ 1,2 degré Celsius à celles du milieu du XIXe siècle, ce qui entraîne une augmentation des inondations, des sécheresses et des vagues de chaleur.