Installation d'une armurerie à Papeete : Un "non-sens" pour le Tavini Huiraatira

"Comment un tel projet a-t-il pu être favorablement considéré par le gouvernement du Pays, le service des affaires économiques et le maire de Papeete ?", s'interroge le Tavini huiraatira dans un communiqué diffusé ce lundi à propos de l'installation d'une armurerie à Papeete."Le Tavini huiraatira rappelle à l'État français qu'il doit respecter la culture et l'esprit du peuple mā'ohi et qu'il ne doit pas violer son âme ni son pacifisme atavique", ajoute le parti indépendantiste pour qui l'installation d'un tel commerce est "un non-sens en complet décalage avec la Polynésie d'aujourd'hui et témoigne d'une méconnaissance absolue des réalités polynésiennes."Des personnalités du fenua avaient également réagi ce week-end sur cette installation. Tumata Robinson, figure du 'ori tahiti, et le député Moetai Brotherson s'interrogeaient notamment sur l'utilité d'un tel commerce en Polynésie française. "Qui a besoin d’acheter des armes en Polynésie ? Les forces de l’ordre. Ces dernières ont, me semble-t-il, des filières d’approvisionnement déjà bien réglementées en place. À part les forces de l’ordre ? Les chasseurs. Ces derniers n’utilisent ni arme semi ou automatique, et encore moins d’armes de poing", a souligné Moetai Brotherson. Et dimanche, une pétition en ligne a été lancée pour "dire non à l'installation d'une armurerie à Tahiti". Plus de 1 000 personnes l'avaient signé lundi.Rappelons également que l'acquisition et la détention d'armes et de munitions sont interdites au fenua , sauf autorisation délivrée par le haut-commissaire de la République. L'autorisation peut être accordée à titre personnel notamment pour la pratique du tir sportif.