Inquiète des visées chinoises, l'Australie augmente son aide au Pacifique

Sydney, Australie | AFP | mercredi 08/05/2018 - Canberra a décidé d'accroître cette année son aide internationale à la région Pacifique, au moment où la Chine se montre de plus en plus présente dans une zone que l'Australie voit comme appartenant à sa sphère d'influence.



Le gouvernement australien a présenté mardi son projet de budget 2018-2019 qui prévoit notamment une réaffectation géographique des sommes versées au titre de l'aide internationale.



L'Australie compte ainsi augmenter son aide aux Nations du Pacifique de 200 millions de dollars australiens (125 millions d'euros) à plus de 1,3 milliard de dollars australiens, une enveloppe record.



Le gouvernement a expliqué que cette réaffectation reflétait le fait que "la stabilité et les progrès économiques des pays insulaires du Pacifique" étaient d'une "importance fondamentale pour l'Australie".



Canberra et d'autres capitales régionales s'inquiètent de plus en plus des ambitions économiques et géopolitiques de la Chine dans le Pacifique.



L'Institut Lowy, un think-tank australien, estime que la Chine a fourni 1,78 milliard de dollars (15 milliard d'euros) aux pays du Pacifique entre 2006 et 2016.



Début avril, le Sydney Morning Herald avait rapporté que Pékin était en contact avec l'archipel du Vanuatu pour l'implantation d'une base chinoise, qui pourrait bouleverser l'équilibre géostratégique dans la zone. La Chine et le Vanuatu avaient démenti ces informations.



L'augmentation de l'enveloppe allouée par Canberra au Pacifique signifie que cette région recevra désormais 30% de l'aide internationale australienne, prévue pour rester stable en 2018-2019 à 4,2 milliards AUD.



Des organisations humanitaires ont fermement critiqué le gel de l'enveloppe totale de l'aide internationale à 0,23% du PIB alors même que les recettes publiques ont augmenté, en raison notamment de la hausse des cours des matières premières.



"Ce budget était une occasion de faire preuve de leadership et d'utiliser une partie de cette manne inattendue pour compenser les baisses passées de l'aide internationale", a déclaré Marc Purcell, directeur général du Conseil australien pour le développement international.



La Nouvelle-Zélande voisine a annoncé cette semaine une hausse substantielle de son aide internationale, qui va augmenter de 668 millions de dollars australiens sur les quatre prochaines années.