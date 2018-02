Inondations : pourquoi la ville est-elle autant touchée ?

Sauf que la rivière ne ressemble plus du tout à un cours d'eau naturel. Le lit s'est rétréci ; le tracé est rectiligne et beaucoup plus pentu… La vitesse de l'eau augmente considérablement. Toute cette énergie décuple l'érosion du fond de la rivière, emportant des cailloux, du sable voire des blocs de pierre plus bas dans le cours d'eau. Ces matériaux viennent s'agglutiner dans des "embâcles", des bouchons de pierre et de déchets en aval. Le moindre obstacle, comme un pont mal dimensionné, vient accentuer le phénomène. Un curage et un nettoyage régulier de la rivière deviennent absolument obligatoires dans un lit canalisé, sinon à la prochaine crue un barrage se forme et l'eau se répand dans la plaine alentour...



Le moindre tournant dans le cours artificiel de la rivière vient aussi projeter la crue avec toute sa force sur la berge, qui s'érode et s'effondre. Toutes ces pierres sont emportées par les flots et viennent renforcer les barrages naturels. Et la moindre extraction dans une rivière canalisée déstabilise encore plus la rivière, avec des conséquences potentiellement catastrophiques…



Le docteur Matthieu Aureau a tout de même des solutions à proposer. "La rivière a besoin d’espace martèle-t-il. L'une des solutions envisageables est selon lui de créer des "zones d’expansion de crue" en amont, donc en fond de vallée, où les constructions et les extractions sont interdites. Il faudrait aussi assurer un vrai suivi de l'écosystème des berges pour favoriser les espèces locales, plus adaptées au climat de notre île et qui stabilisent la berge. Le lit naturel de cette zone permet alors de préserver les constructions plus bas dans la vallée, même si le lit de la rivière est canalisé dans la section urbanisée… Il faut juste que la section canalisée soit curée régulièrement.



Il y a donc des solutions, mais elles ne sont pas faciles. Et l'histoire incite à être prudent : les précipitations des années 2016 et 2017 étaient loin d'être les plus fortes de ces 4 dernières décennies. Les grands pics de précipitation sur Tahiti ont été enregistrés en 1981 (lors du cyclone Tahmar, qui a provoqué la plus grande crue jamais enregistrée de la Punaruu avec un débit estimé à 460 m³ par seconde, soit 40x son débit moyen), en 1983 (lors du cyclone Veena, la Papenoo a atteint un débit de 2200m3 par seconde !), et lors de fortes intempéries en 1998 puis en 2005. Les crues que nous avons connues récemment sont donc loin des crues centennales… Et le prochain événement de cette ampleur provoquera immanquablement des inondations catastrophiques dans la zone urbaine si les choses ne se sont pas améliorées d'ici là.