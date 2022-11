Inondations en Australie: plus de 100 personnes secourues sur les toits

Sydney, Australie | AFP | lundi 14/11/2022 - Les sauveteurs ont évacué plus de 100 personnes réfugiées sur les toits lundi après une crue soudaine qui a submergé une petite ville de l'est de l'Australie, ont indiqué les autorités.



Les pluies diluviennes du week-end qui se sont abattues sur une grande partie de l'État oriental de Nouvelle-Galles du Sud, déjà détrempé, ont fait monter les eaux pendant la nuit, isolant certaines villes et communautés.



Dans la ville d'Eugowra, qui compte environ 800 âmes à 350 kilomètres à l'ouest de Sydney, de nombreux habitants se sont précipités sur les toits pour se mettre à l'abri.



Les chaînes de télévision locales ont montré la ville transformée en lac trouble et boueux, seulement parsemé de toits et d'arbres au-dessus de l'eau.



"Nous avons eu 140 sauvetages liés aux inondations dans la seule ville d'Eugowra. Plus de 100 d'entre eux étaient des sauvetages depuis un toit", a déclaré la ministre des services d'urgence de Nouvelle-Galles du Sud, Stephanie Cooke.



Les personnes bloquées ont été mises en sécurité par bateau et par hélicoptère, a-t-elle précisé, jugeant la situation "très grave, pas seulement à Eugowra mais dans de nombreux endroits".



Les services d'urgence de l'Etat ont indiqué que 173 opérations de secours y ont été effectués depuis lundi matin.



La Nouvelle-Zélande a envoyé 12 personnes lundi pour aider l'Australie à lutter contre les inondations, a déclaré Mme Cooke, et les services d'urgence de la Nouvelle-Galles du Sud sont également en contact avec les autorités américaines et singapouriennes pour obtenir une aide supplémentaire.



Plus de 150.000 éclairs ont touché Terre en 24 heures dans cet Etat, selon le bureau de météorologie.



La ville de Forbes, située à l'ouest d'Eugowra, a reçu 118 mm de pluie en 24 heures, soit la plus forte précipitation journalière depuis 28 ans, indique la même source.



La côte est de l'Australie a été balayée à plusieurs reprises par de fortes précipitations au cours des deux dernières années, sous l'effet des cycles consécutifs du phénomène métérologique La Nina.



En mars, des inondations catastrophiques sur la côte est ont causé la mort de plus de 20 personnes.



Des dizaines de milliers d'habitants de Sydney ont reçu l'ordre d'évacuer en juillet lorsque des inondations ont de nouveau frappé la périphérie de la ville.



Les scientifiques estiment que le changement climatique pourrait rendre les périodes d'inondation plus extrêmes, car l'air plus chaud retient davantage d'humidité.

le Mardi 15 Novembre 2022 à 05:12 | Lu 160 fois