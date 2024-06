Inondations dans le sud de la Chine: le bilan grimpe à 38 morts

Beijing, Chine | AFP | vendredi 21/06/2024 - Le bilan des pluies diluviennes et des inondations qui ont touché cette semaine la province de Guangdong, dans le sud de la Chine, s'est alourdi à 38 morts, a annoncé vendredi un média d'Etat.



"En raison de la gravité de la catastrophe, la recherche et le sauvetage des personnes prises au piège sont difficiles et prennent beaucoup de temps", a déclaré la chaîne de télévision publique CCTV.



Plus de 55.000 personnes ont au total été affectées par ces fortes précipitations, tandis que plus de 2.200 maisons et près de 4.700 routes ont été détruites, selon la même source. La catastrophe a également endommagé des centaines d'installations électriques et de canalisations d'eau, ainsi que près de 7.000 hectares de cultures, selon CCTV.



Un précédent bilan des autorités, jeudi, faisait état de neuf personnes ayant péri dans ces inondations dans les environs de la ville de Meizhou, à l'est de la province de Guangdong. Mais le bilan est passé à 38 en milieu d'après-midi vendredi.



Les pluies diluviennes qui se sont abattues cette semaine sur la région densément peuplée de Guangdong, ont provoqué des inondations et des glissements de terrain, certaines zones ayant connu des inondations record.



La chaîne CCTV a indiqué que les pertes économiques directes dues aux inondations étaient estimées à 5,85 milliards de yuans (805,7 millions de dollars). Des images diffusées vendredi par CCTV montrent un village entier inondé par des eaux boueuses qui se heurtent à la maçonnerie brisée et aux toits, dont les tuiles sont manquantes.



- L'été des extrêmes -

Les médias d'Etat ont rapporté cette semaine que certaines régions avaient subi "des inondations centennales... (ou) les plus importantes depuis le début des relevés".



Le gouvernement central a alloué 105 millions de yuans (14,5 millions de dollars) à l'aide d'urgence aux régions touchées par les inondations, ont annoncé vendredi les médias d'Etat.



Alors que des pluies torrentielles se sont abattues sur le sud, le nord de la Chine a transpiré sous des températures dépassant largement les 35 degrés Celsius.



Les autorités de plusieurs provinces ont émis des alertes à la chaleur depuis le début du mois de juin, invitant les habitants à limiter leur exposition au soleil et à s'hydrater. Des averses ont atténué la chaleur vendredi à Pékin, où le mercure a grimpé jusqu'à 37°C la semaine dernière.



Les scientifiques avertissent que le changement climatique accroît la fréquence et l'intensité des phénomènes météorologiques extrêmes tels que les fortes pluies et les vagues de chaleur.



La Chine est le premier émetteur mondial de gaz à effet de serre, qui sont l'une des principales causes du changement climatique, expliquent des scientifiques.



Pékin s'est engagé à atteindre un pic d'émissions de dioxyde de carbone, un puissant gaz à effet de serre, d'ici 2030 et à parvenir à la neutralité carbone d'ici 2060.