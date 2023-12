Inondations aux Raromata'i

Tahiti, le 6 décembre 2023 – Depuis ce mercredi matin, Météo France a étendu sa vigilance orange pour risque de fortes pluies aux îles du Vent et Sous-le-Vent. Des épisodes pluvieux et orageux qui se sont intensifiés notamment sur les îles de Bora Bora, Maupiti, Taha'a et Raiatea, entraînant dans certains cas de sérieuses inondations.



La saison des pluies fait une entrée fracassante dans le quotidien des habitants des îles de la Société. En effet, ce mardi 5 décembre, Météo France annonçait déjà les hostilités avec l'arrivée de fortes pluies sur la côte est de Tahiti, de Papeno’o à Hitia'a, ainsi qu'à la presqu'île du côté de Teahupo'o. Une situation qui s'est empirée comme prévu ce mercredi avec plus de 80 litres par mètre carré relevés sur les stations de Teahupo'o et de Hitia'a.



À la mi-journée, Météo France annonçait l'extension de la zone de vigilance orange aux îles Sous-le-Vent. Et pour cause, les Raromata'i ont été victimes d'une intensification d'averses orageuses, entraînant par la même occasion des inondations et des chutes d'arbres dans certains secteurs. Des coupures de courant ont également été signalées à Raiatea et Taha'a, ainsi qu'un éboulement à Taputapuātea.



Le haut-commissariat, à travers ses communiqués, a tenu à rappeler à la population l'importance de limiter ses déplacements durant toute la durée de la vigilance orange. Des accalmies sont attendues pour ce jeudi soir.