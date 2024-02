Inondations : Cellule de crise activée par le haut-commissariat

Tahiti, le 12 février 2024 – Ce matin, le haut-commissariat a activé sa cellule de crise en raison des fortes pluies du week-end ayant entraîné de nombreuses inondations. Une conférence de presse est prévue à 10 heures pour présenter les mesures qui seront mises en place.



Depuis le week-end dernier, des pluies incessantes s'abattent sur Tahiti et l'ensemble des îles du Vent. Ce matin encore, des trombes d'eau frappent l'archipel, provoquant de nombreuses inondations à divers endroits. Les alertes orange pour fortes pluies et vent violent demeurent en vigueur sur les îles du Vent, selon Météo France.



Confronté à cette situation, le haut-commissariat a déclenché sa cellule de crise vers 7 heures 30 du matin. Une ligne d'information pour le public est opérationnelle au 444 210. Une conférence de presse est programmée à 10 heures ce lundi matin pour fournir des informations plus détaillées sur les décisions futures du haut-commissariat.