Inner Circle : “Nous venons avec notre message de paix, d'amour et d'unité”

Beaucoup de gens disent que le reggae est fini, que maintenant on a l'afro-beat, etc. Mais nous continuons la musique reggae et on ne la laissera jamais tomber. D’ailleurs nous avons une chanson intitulée 'Hold on to the Ridim'. Elle dit qu'on ne doit jamais laisser tomber

Je dirais qu’un autre temps fort a été le moment ou Will Smith et Martin Lawrence ont fait le film Bad Boys et que notre chanson a été utilisée pour le thème de ce film. Cette chanson portait toutes nos bonnes vibes, notre esprit positif. Elle a été reprise dans les quatre films Bad Boys. Nous sommes très heureux. Nous amènerons tout cela à Tahiti