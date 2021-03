Injures publiques : Peine confirmée en appel pour Gaston Flosse

Tahiti, le 4 mars 2020 - La cour d'appel a confirmé jeudi la peine de 200 000 Fcfp d'amende et de 300 000 Fcfp de dommages et intérêts à laquelle Gaston Flosse avait été condamné en première instance pour des injures publiques proférées à l'encontre de l'avocat de la commune de Papeete, Me Dominique Bourion.



A cette époque, le leader du Tahoera'a huiraatira essayait de s'inscrire sur les listes électorales de Papeete en justifiant son domicile principal dans la capitale par son établissement dans un nouveau studio installé à l'étage du siège de son parti. Mais devant le refus de la mairie de valider son inscription et après quelques joutes juridiques devant les juridictions compétentes, l'ancien président s'était laissé aller devant les médias à quelques noms d'oiseaux visant l'avocat du maire de Papeete, Me Dominique Bourion. Après la confirmation prononcée jeudi par la cour d'appel, ce dernier s'est dit "soulagé" : "Ce n'est pas une surprise mais c'est tout de même agréable d'avoir une décision qui confirme qu'un avocat n'a pas à être insulté dans l'exercice de ses fonctions parce qu'il fait correctement son métier. Nous ne pouvons pas accepter ce genre de dérive et je suis donc très heureux pour notre profession."