Initiative Polynésie a permis de créer 61 emplois depuis janvier

Après 8 mois d'activité, avez-vous trouvé votre place dans l'écosystème de l'aide à la création d'entreprise ?

Oui, nous ne venons en concurrence d'aucun dispositif existant ni des financeurs que sont les banques et la Sofidep. Et aujourd'hui, dans les dispositifs de financements, nous sommes bien intégrés. Les porteurs de projets de projets nous sont prescris par les banques, par la Sofidep, la CCISM, l'ADIE, le SEFI, la DGAE... Tous les acteurs actuels de l'entreprenariat ont intégré Initiative comme un partenaire et un dispositif pertinent pour l'accompagnement des projets. Et nous-même, nous redirigeons nos entrepreneurs vers la DGAE, le SEFI ou la CCISM quand ils sont éligibles à leurs aides.



Votre budget de 75 millions de francs est-il dépensé ?

Aujourd'hui nous n'avons engagé que 40 millions de francs sur notre budget, pour accompagner 27 projets. Nous continuons donc d'accueillir tous les porteurs de projets. Je rappelle que nous accordons des prêts d'honneur allant jusqu'à deux millions de francs, en complément d'un financement bancaire ou de la Sofidep. Ces prêts sont remboursés entre deux à cinq ans, avec un début de paiement différé jusqu'à 12 mois. Vanessa, par exemple, attendra que sa roulotte et tout son matériel arrivent à Hiva Oa dans six mois avant de commencer à rembourser. Nous sommes aussi amenés à contacter les partenaires financiers de nos porteurs de projet pour leur demander de leur accorder la même facilité de paiement différé.



Quels sont ces 67 emplois créés ou maintenus ?

Dans le détail selon mes chiffres, ce sont 6 emplois maintenus et 61 emplois créés. Donc on voit que nous avons beaucoup plus de créations d'entreprises que de développements ou de rachats d'entreprises. Comme nous sommes une association dont le but est d'aider des porteurs de projets qui n'ont pas d'apport personnel, c'est logique. Les entreprises qui fonctionnent bien, la banque leur accordera un prêt sans problème. Nous sommes là pour aider les entrepreneurs avec leur apport personnel, mais seulement si nécessaire.



Concernant les 6 emplois maintenus, ce sont souvent des entreprises de moins de trois ans qui ont besoin de se développer. Les banques sont parfois un peu frileuses pour remettre de l'argent sur des projets qui ont moins de trois ans, donc on arrive en support.



Quelle est la différence entre la mission d'Initiative Polynésie et celle de l'ADIE ?

L'ADIE fait du micro-crédit, donc ils vont sur des projets où il n'y aura pas de banques. Alors que nous, nous sommes dans l'apport personnel avec un prêt à taux zéro. Donc nous n'intervenons qu'avec une banque ou avec la Sofidep. Nous avons été créés spécifiquement pour créer un effet de levier bancaire en faveur de la création d'entreprise, mais nous ne sommes pas des prêteurs de fonds. Nous sommes donc complémentaires de l'ADIE et des autres dispositifs existants.



Quelle est la suite pour l'association ?

Au démarrage, nous avons démarré avec juste un seul salarié, c'était moi. On a vite eu une affluence importante, ce qui a justifié une nouvelle embauche en juillet. Maintenant pour les prochains mois, nous avons pour objectif d'assurer le suivi post-création, puisque nous suivons tous nos projets sur l'ensemble de la durée du prêt. Donc nous nous assurons que l'activité se lance bien et qu'ensuite elle puisse se stabiliser. Le meilleur moyen d'évaluer une plateforme Initiative, comme celle de Nouvelle-Calédonie qui a inspiré Initiative Polynésie, c'est de regarder la pérennité des entreprises sur trois ans. Donc notre objectif est de maintenir au maximum nos projets. Un autre objectif est de commencer à plus communiquer plus sur nos actions et d'aller à la rencontre des porteurs de projet dans les archipels. Nous allons à Tikehau en septembre, ce sera notre première mission aux Tuamotu. Puis nous irons aux Marquises avant la fin de l'année, et éventuellement une mission sur Bora Bora. Pour nous voir avant, nous serons au Forum de l'emploi de Papenoo la semaine prochaine (NDLR : mardi 4 septembre, salle Te Tia Mana) !