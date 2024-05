Initiation au breaking à Taravao

Tahiti, le 24 mai 2024 – Vendredi matin, une dizaine de jeunes de Taiarapu-Est ont découvert les bases du hip-hop avec B-boy Omega, champion de Polynésie en charge du projet Yes We Dance mené dans les communes de Tahiti et Moorea pour aboutir à un spectacle le 23 juin, lors de la Journée olympique. À Taravao, une deuxième session gratuite est fixée au mercredi 29 mai, à Teaputa.



Battle, freeze, crew. Voici quelques-unes des expressions qui ont résonné vendredi dans une salle du parc Teaputa, à Taravao. Une dizaine de jeunes de Taiarapu-Est ont profité de la fin des vacances scolaires pour participer à une matinée d’initiation gratuite au breaking, branche acrobatique du hip-hop qui fera son entrée aux Jeux olympiques cette année.



Yes We Dance et l’Olympiade culturelle C’est dans ce contexte, et sous le label de l’Olympiade culturelle, que le projet Yes We Dance suit son cours dans les communes de Tahiti et Moorea depuis novembre dernier. “L’objectif, idéalement, c’est d’initier à chaque fois 30 ou 40 jeunes des quartiers âgés de 8 à 25 ans, en ciblant plus particulièrement les adolescents. On en retient une dizaine pour leur donner des cours d’approfondissement, puis on garde les deux meilleurs espoirs par commune pour les faire participer au spectacle qui se tiendra au stade Boris-Léontieff, à Arue, le 23 juin, pour la Journée olympique organisée par la cellule Tū’aro Nui”, explique Johann Kwang-Liu, alias B-boy Omega, référent du projet et coach du club Breaking Motion.



Dès la présentation culturelle et sportive de la discipline, vidéos à l’appui, le multiple champion de Polynésie, passionné de la discipline depuis plus de vingt ans, n’a eu aucun mal à capter l’attention des jeunes. Après l’apprentissage de quelques pas de base, l’ambiance de groupe et la musique rythmée ont rapidement permis aux participants d’entrer dans la danse.





Une seconde session, mercredi Malgré plusieurs publications sur les réseaux sociaux, peu de jeunes de la Presqu’île ont fait le déplacement. Les hésitants pourront profiter d’une seconde session, ce mercredi 29 mai, de 13 heures à 16 heures. “Parmi les jeunes, il y en a beaucoup qui aiment danser : on les voit même se filmer sur TikTok ! Certains ont honte de venir à ce type d’initiations, pourtant c’est l’occasion de rencontrer de nouvelles personnes et de danser avec des professionnels. C’est gratuit, donc c’est vraiment à la portée de tous. Au lieu de traîner dans Taravao ce mercredi après-midi, il faut venir profiter de cette initiative”, encourage Rachaël Bourtache, agent en charge des relations sociales et des associations à Taiarapu-Est. D’autant que la séance sera assurée par deux autres coachs de renom : Juju, champion de France 2017, et Wawa, champion de Polynésie.



Plus d’infos

Par téléphone au 40 54 78 07 ou via la page Facebook Yes We Dance Tahiti

Heimaiarii Tahiarii, référente des jeunes du lotissement Viénot : “C’est une belle découverte” “Quand on nous propose de participer à des activités, je fais toujours en sorte que nos enfants en profitent. Ça les occupe et ils apprennent de nouvelles choses. Ils ne connaissaient pas du tout le breakdance, donc c’est vraiment un plaisir. Je participe avec eux pour les motiver et les encourager. C’est une belle découverte : si ça ne leur plaisait pas, ils ne participeraient pas.”

