Influences étrangères: un rapport préconise une "révolution" des mentalités

Paris le 25 juillet 2024. Un rapport sénatorial préconise une "révolution" profonde des mentalités en France face aux "influences étrangères malveillantes" et face à une "néo-guerre froide", prônant une mobilisation de toute la nation pour amplifier la lutte.



Une commission d'enquête du Sénat a publié jeudi son rapport intitulé "Lutte contre les influences étrangères malveillantes: pour une mobilisation de toute la nation face à la néo-guerre froide", au terme de six mois de travail et les auditions de 120 personnalités, dont cinq ministres.

"Il faut une véritable révolution copernicienne de notre pays, de notre démocratie", a commenté devant la presse le rapporteur de la commission, le sénateur socialiste Rachid Temal, en exhortant à "sortir d'une forme de naïveté" et d'une "logique de passivité".

La France est régulièrement ciblée par des campagnes de désinformation pilotées de l'étranger, notamment de Russie ou d'Azerbaïdjan.

Le rapport propose une feuille de route de 47 recommandations à mettre en oeuvre dans différents secteurs.

Il propose de "conforter" Viginum - organisme français de lutte contre les ingérences numériques étrangères - en lui conférant "un statut d'agence de l'Etat dotée d'une autonomie de gestion et placée sous la tutelle du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN)", et de renforcer ses moyens humains, matériels et juridiques.

Il recommande de mettre en place un "observatoire" de ces influences étrangères "regroupant les parties prenantes de la société civile et les acteurs publics concernés".

En outre, il préconise de "limiter le montant des prêts à un candidat ou à un parti politique, en interdisant aux personnes physiques étrangères ne résidant pas en France de consentir à ce type de prêts et en interdisant aux mêmes personnes de cotiser aux partis politiques".

En 2014, le parti d'extrême droite Front national (devenu Rassemblement national (RN) depuis) avait souscrit un prêt auprès d'une banque tchéco-russe, la First Czech-Russian Bank (FCBR), les banques françaises refusant selon lui de lui prêter de l'argent.

Ce prêt a depuis été remboursé par le RN mais a alimenté les soupçons de complaisance du parti à l'égard du Kremlin.

Le rapport propose aussi de "combler les lacunes" en matière de contrôle du financement étranger des cultes.

Il préconise de construire une "stratégie nationale" interministérielle mais aussi portée sur l'ensemble de la société.

"Il faut que chacun prenne conscience que dorénavant nous sommes tous certes attaqués, mais nous sommes tous les premiers défenseurs de notre démocratie et de nous-mêmes", a déclaré M. Temal, citant les efforts accomplis en ce sens à Taïwan, en Finlande et en Estonie.

Lors des déplacements de la commission, "on a pu voir dans ces sociétés le rôle central de la population et des individus (qui) sont les premiers remparts avec l'Etat pour lutter contre ces influences étrangères malveillantes".

Enfin, le rapporteur a insisté sur la nécessité de "gagner la bataille du narratif". "Nous devons dire haut et fort ce que notre pays et notre démocratie portent comme valeurs", a-t-il dit.